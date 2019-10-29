Vettel: Mevcut F1 aynalarında sadece "tahmin yapabiliyorsunuz"

Hamilton, üçüncü sıradan güçlü bir başlangıç yaptı ve Charles Leclerc'in hava koridorundan faydalanmaya başladı, ancak Vettel onu sola doğru itince Hamilton fren yapmak zorunda kaldı.

Yarışı ikinci sırada bitiren Vettel, ilk turdaki olayda Hamilton'ın kendisinin kör noktasında olduğunu söyledi.

Vettel, "Kör nokta, aynanın icadı kadar eski bir şey ve bunun hakkında fazla bir şey yapabilir miyiz emin değilim."

"Açıkçası ilk turda pek çok kişinin diğerlerinin nerede olduğunu tahmin ettiğini düşünüyorum. Özellikle virajlara girdiğinizde durum bu."

"Gördüğünüz gibi çoğu zaman işe yarıyor ama bazen de işe yaramıyor. Sanırım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz."

"Yarışı ilk virajda kazanamayacağımızı biliyoruz, fakat kaybetmek mümkün. Bu konuda çok fazla şey yapabileceğimizi sanmıyorum."

Hamilton'la konuyu görüşüp görüşmediği sorusuna, "Onu görmedim. Yarıştan sonra gelip sordu ama onu itmek gibi bir amacım yoktu. Onu görür görmez çekildim. Charles'ın hava koridoruna girmeye çalıştım ve sağdaki aynaları kontrol ettim, soldakilere de baktım, Lewis'i gördüm ve sonrasında sağa doğru gittim, ama o noktadan önce onu görmedim."

"Aynalar sayesinde oldukça iyi bir görüşümüz var, ama göremediğimi bir açı daha var." yanıtını verdi.

Öte yandan Hamilton, Vettel'in artan performansının spor ve fanlar için iyi olduğunu söyledi.

"Seb son zamanlarda harika bir sürüş çıkarıyor. Onu tekrar iyi sürüş yaparken görmek güzeldi. Elbette daha yakın mücadeleler istiyoruz, ama bunun gibi pistlerde maalesef çok yaklaşamazsınız."