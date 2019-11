Binotto: "Ferrari motorunun yasallığının sorgulanması utanç verici"

Son dönemde, Ferrari'nin rakipleri FIA'ya yaklaşarak İtalyan ekibin motor tasarımında kullandıkları tekniklerin yasallığını sorgulamaya başladılar.

Ferrari, bu durum karşısında yapılacak resmi protestolara açık olduklarını çünkü bu sayede şüpheciler karşısında kendilerini kanıtlayabileceklerini söyledi.

Meksika'da Motorsport.com'a özel konuşan Binotto, "Öncelikle, F1 takımları rekabet avantajı sağlamak için çok sıkı çalışıyorlar."

"2014'te yeni kurallar ilk geldiğinde en iyi pakete sahip olmamamızın ardından, o günden beri güç ünitesini geliştirmek için çok sıkı çalışıyoruz."

"Şu anda öndeysek, bundan gurur duymamız lazım. Açık olalım, internette ya da gazetelerde konuyla alakalı okuduklarımız utanç verici şeyler."

"Geçmişte rakiplerimiz avantaja sahip olduklarında, kimse onları bu konuyla alakalı suçlamadı."

"Ferrari olarak güç ünitesi konusunda dezavantajlı olduğumuz dönemde yaptığımız tek şey, sorunları çözmek ve motoru iyileştirmek için çabalamak oldu. Bu açıdan bazı yorumları okumamak ya da dinlememek çok daha iyi olur." dedi.

Ferrari'nin motorunun yasallığıyla alakalı şu ana kadar hiç protesto yapılmadı ancak takımlar, FIA'dan konuyla alakalı bir cevap alamadıkları için nasıl ilerlemeleri gerektiğinden emin olmadıklarını söylemişlerdi.

Binotto, bu konuyla alakalı çok rahat olduklarını ve ortada bir endişe varsa, bunu kendilerinden ziyade FIA'nın çözmesi gerektiğini söyledi.

Binotto, "FIA her zaman ve sürekli olarak telemetre verilerine bakıyoruz. Her zaman güç ünitesinin kurallara uygun olup olmadığını inceliyor ve her sene, her yarış incelemeler yapıyor."

"Protestoya dair bir şey duymadım ya da birilerinin FIA'ya konuyla alakalı özel bir şey deyip demediğini bilmiyorum."

"Bu konuda avantajımız olabilir ancak birçok insanın düşündüğü kadar büyük bir avantaj değil. Ortaya çıkan durum, sıkı çalışmanın bir sonucu, bu yüzden bu durumla gurur duyuyoruz." dedi.

Ferrari'nin motor avantajı, özellikle düzlüğün bol olduğu pistlerde öne çıkıyor. Tur başına avantajın 0.8 sn'yi bulduğu bu pistlerde Binotto, sadece motorun değil düşük yere basma gücü paketinin de etkili olduğunu düşünüyor.

Binotto, "Biz, en çok yere basma gücüne sahip takım değiliz. Bu, virajlarda neden en hızlı olmadığımızı açıklıyor."

"Araçta daha az yere basma gücü varsa, sürüklenme de az olur. Bu açık bir şey. Aracımızın kombinasyonu, yani daha az yere basma gücü ve daha az sürüklenme, biraz motor avantajıyla birleşince bize düzlükte avantaj sağlıyor." dedi.

Ferrari'nin sezon boyunca aracını geliştirmesi, virajlardaki hız kaybının azalmasına yardımcı oldu. Ferrari bu sayede, sezonun ilk yarısında zorlanmasına rağmen sezonun ikinci yarısındaki ilk 6 yarışa pole pozisyonundan başladı.

Binotto, "Bu sene motor tarafında, araçta olduğu kadar gelişemedik. Sezon başından bu yana araca çok fazla yere basma gücü ekledik. Bu açıdan günümüzde, rakiplerimize daha yakınız." dedi.

Buna karşı Binotto, rakiplerinin kendilerini suçladığı gibi onların virajlarda hızlı olmasını başka bir şeye bağlamadıklarını söyledi.

"Aslında bu çalışma noktası olarak seçtiğiniz dengeye bağlı bir konu. Biz düzlükte avantaj kazanırken, rakiplerimizi virajlarda hızlı oldukları için suçlayamayız."

"Onlar bir yolunu buldukları için mi daha hızlılar? Öyle olduğunu düşünmüyorum. Biz de düzlükte hızlı olmanın bir yolunu bulmadık. Bu aracınızı ve tasarımınızı nasıl yönettiğinize, nasıl kullandığınıza bağlı." dedi.