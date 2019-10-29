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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Ferrari, Amerika'da zafer istiyor

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Ferrari, Amerika'da zafer istiyor
29 Eki 2019 16:37

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari’nin Amerika’da zafer hedeflediğini söyledi.

İtalyan takım son altı yarışta altı pole pozisyonu almayı başarsa da bunlardan yalnızca üçünü galibiyete çevirdi.

Son üç yarışı Mercedes’e kaybeden Ferrari’de takım patronu Mattia Binotto, Amerika’da bu seriye son vermek ve galibiyet almak istediklerini söyledi

“Son altı yarışa pole pozisyonundan başladık ancak sadece üçünü galibiyete çevirebildik ve kesinlikle bundan daha iyisini yapmak istiyoruz. Artık çoğu pistte galibiyet için savaşmamızı sağlayan bir paketimizin olması bizi cesaretlendiriyor. Yıla başladığımız duruma kıyasla önemli bir ilerleme kaydettik ve Maranello'daki ve pistteki tüm çalışanlarını hakkını vermek gerekiyor çünkü, başladığımız yerden buraya gelmek için çok uğraştılar."

"Grup olarak daha da gelişmek ve gelecek yıla daha iyi hazırlanabilmek adına sezonun son üç yarışını mümkün olan en iyi şekilde çalışarak kullanmamız gerekiyor. Önde grup çok yakın ve daha fazla kazanmak istiyorsak her ayrıntıya dikkat etmeliyiz.”

“Austin umarım bize bunu yapmak için iyi bir fırsat verir. Birçok farklı viraj kombinasyonuyla çok zorlu bir pist. Elbette herkes, Pirelli’nin Meksika’daki sert lastiğinin uzun ömrü sonrası lastiklerle neler olacağını görmeye çalışacak. Her pistin kendine özgü sürprizler üretebileceğinin farkındayız ve amacımız ortaya çıkabilecek her duruma tepki göstermek olacak.”

Charles Leclerc hafta sonu boyunca iyi bir dengeye ihtiyaçları olacağını söyledi.

“Amerika’da olmayı gerçekten seviyorum ve Austin şehri muhteşem. Harika bir yer. Pistin kendisi de oldukça eşsiz. Biz sürücülere gerçekten güzel bir mücadele sunuyor. Farklı viraj tipleri ve düzlüğüyle birlikte araç için doğru dengeyi bulduğunuzdan emin olmalısınız. Aynı zamanda saat yönünün tersine koşulan az sayıdaki pistten biri, bu da kokpitte bizim için her şeyi karıştırıyor. ”

Sebastian Vettel ise güçlü olmalarını bekliyor.

"Lastikleri doğru performans aralığına getirmesi zor bir pist, bu nedenle cuma sürüşleri lastikleri anlamak ve yarışa hazırlanmak için önemli.”

“Geçtiğimiz yılki yarış zordu çünkü hiçbirimiz Cuma günkü kötü hava koşulları nedeniyle antrenmanlardan pek faydalanamadık. Bu yıl için tahminler kuru olacağını gösteriyor ama oldukça serin olacak. Bizim için iyi bir pist olmalı, ancak rakiplerimiz de çok güçlü olacak."

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