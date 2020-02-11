Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış

Tanak, sezon açılışı olan Monte Carlo Rallisi’nin ilk gününde yoldan çıkıp bir tepeden aşağıya yuvarlanmış ve mücadeleyi bırakmak durumunda kalmıştı.

Estonyalı sürücü, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan İsveç Rallisi’ni geçen sene Toyota ile kazanmayı başarmıştı.

Sezonun ilk rallisini bitirememesi nedeniyle Tanak, sürüş sırası bakımından rakiplerinin çok gerisinde başlayacak ve bu da şartlar konusunda kendisi için avantaj ya da dezavantaj olabilir.

Tanak, “Monte’den beri gittikçe daha iyi hissediyorum. Çok iyi bir ders aldık ve artık yeni bir bölümde sürerken her zamankinden daha çok odaklanmamız gerektiğini biliyoruz.”

“İsveç’te sürmek her zaman çok özel, özellikle de buzlu şartlarda. Çivili lastiklerin yol tutuşu çok yüksek ve harika bir hissiyat veriyorlar.”

“Puanlar kazanmak ve adım adım ilerlemek önemli olacak.”

“Bu, Hyundai ile asfalt olmayan ilk rallimiz olacak. Ancak iyi bir sonuç alabileceğimizi umuyorum.” şeklinde konuştu.

İsveç Rallisi, zemindeki kar kütlesinin azlığı nedeniyle kısaltılmıştı.

Tanak’ın takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville, Monte Carlo’daki performansını devam ettirmeyi umduğunu, ancak rallinin yoğun karlı geçmesini tercih edeceğini belirtti.

2018 İsveç Rallisi galibi Neuville, “İdeal İsveç Rallisi, çokça kar kitlesine, çok buzlu yollara sahip olur ve araçtan en iyisini çıkarmak için mükemmel şartlar bunlardır.”

“Yollar uygun şekilde buzlu olunca, çivili lastikler iyi bir tutuşa sahip olur ve tam gaz gidebilirsiniz.”

“Açıkçası, eğer önceki yıllara göre daha az kar olacaksa, etaplar oldukça zor olabilir.”

“Lastiklerimiz çok ince ve çok yüksek, bu yüzden çakıl zeminli etaplardaki gibi çalışmayacaklar ve gerçekten zorlu olacak.”

“Ralli, kar kütleleri olmadan daha hızlı ve daha az ilginç olur. Bundan dolayı daha çok kar gelmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Sebastien Loeb’ün yerine Hyundai’de Tanak ve Neuville’in takım arkadaşlığını Craig Breen yapacak.

Ayrıca Breen bu sene Avrupa Ralli Şampiyonası’nda bir Hyundai i20 R5 ile mücadele edecek.