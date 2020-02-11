WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
1 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
281 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış

paylaşım
yorumlar
Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Şub 2020 08:20

Ott Tanak, Hyundai ile kaza yaptığı ilk rallide “çok iyi bir ders aldığını” ve “her zamankinden daha fazla odaklanması” gerektiğini söyledi.

Tanak, sezon açılışı olan Monte Carlo Rallisi’nin ilk gününde yoldan çıkıp bir tepeden aşağıya yuvarlanmış ve mücadeleyi bırakmak durumunda kalmıştı.

Estonyalı sürücü, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan İsveç Rallisi’ni geçen sene Toyota ile kazanmayı başarmıştı.

Sezonun ilk rallisini bitirememesi nedeniyle Tanak, sürüş sırası bakımından rakiplerinin çok gerisinde başlayacak ve bu da şartlar konusunda kendisi için avantaj ya da dezavantaj olabilir.

Tanak, “Monte’den beri gittikçe daha iyi hissediyorum. Çok iyi bir ders aldık ve artık yeni bir bölümde sürerken her zamankinden daha çok odaklanmamız gerektiğini biliyoruz.”

“İsveç’te sürmek her zaman çok özel, özellikle de buzlu şartlarda. Çivili lastiklerin yol tutuşu çok yüksek ve harika bir hissiyat veriyorlar.”

“Puanlar kazanmak ve adım adım ilerlemek önemli olacak.”

“Bu, Hyundai ile asfalt olmayan ilk rallimiz olacak. Ancak iyi bir sonuç alabileceğimizi umuyorum.” şeklinde konuştu.

İsveç Rallisi, zemindeki kar kütlesinin azlığı nedeniyle kısaltılmıştı.

Tanak’ın takım arkadaşı ve şampiyona lideri Thierry Neuville, Monte Carlo’daki performansını devam ettirmeyi umduğunu, ancak rallinin yoğun karlı geçmesini tercih edeceğini belirtti.

2018 İsveç Rallisi galibi Neuville, “İdeal İsveç Rallisi, çokça kar kitlesine, çok buzlu yollara sahip olur ve araçtan en iyisini çıkarmak için mükemmel şartlar bunlardır.”

“Yollar uygun şekilde buzlu olunca, çivili lastikler iyi bir tutuşa sahip olur ve tam gaz gidebilirsiniz.”

“Açıkçası, eğer önceki yıllara göre daha az kar olacaksa, etaplar oldukça zor olabilir.”

“Lastiklerimiz çok ince ve çok yüksek, bu yüzden çakıl zeminli etaplardaki gibi çalışmayacaklar ve gerçekten zorlu olacak.”

“Ralli, kar kütleleri olmadan daha hızlı ve daha az ilginç olur. Bundan dolayı daha çok kar gelmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Sebastien Loeb’ün yerine Hyundai’de Tanak ve Neuville’in takım arkadaşlığını Craig Breen yapacak.

Ayrıca Breen bu sene Avrupa Ralli Şampiyonası’nda bir Hyundai i20 R5 ile mücadele edecek.

Sonraki haber
Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor

Önceki haber

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jack Benyon

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

13 Şub - 16 Şub
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

1s
2
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf sızdırıldı"

3
Formula 1

Honda'nın 2020'de büyük bir adım daha atması gerekiyor

3s
4
Formula 1

Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

39dk
5
Formula 1

Renault, yeni aracını çevrimiçi tanıtacak

Son Videolar

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti 01:48
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 15-16. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti 01:47
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 13-14. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti 01:50
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 11-12. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti 01:49
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 9-10. etap özeti

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti 01:06
WRC

WRC: Monte Carlo Rallisi 5-8. etap özeti

Son Haberler

Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış
WRC

Tanak, Monte Carlo'daki kazadan “iyi bir ders” almış

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor
WRC

Toyota şimdiden 2021 WRC aracını test ediyor

İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı
WRC

İsveç Rallisi iptal olmadı, ancak sekiz etap kısaltıldı

İsveç Rallisi, kar yağışı eksikliği yüzünden tehlike altında
WRC

İsveç Rallisi, kar yağışı eksikliği yüzünden tehlike altında

Tanak: "Hyundai i20'yi tanımaya çalışıyorum"
WRC

Tanak: "Hyundai i20'yi tanımaya çalışıyorum"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.