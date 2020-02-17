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FIA F2 / Son dakika

Aitken, Campos’la F2’de yarışmaya devam edecek

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Aitken, Campos’la F2’de yarışmaya devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Şub 2020 12:16

Williams Formula 1 yedek sürücüsü Jack Aitken, Campos Racing ile Formula 2’de yarışmaya devam edecek.

2016’dan beri birlikte çalıştığı Renault’dan ayrılıp Williams’a katılan Aitken, ilk kez 2018’de yarışmaya başladığı F2’de ilk sezonunda 11., ikinci sezonunda ise beşinci oldu.

2019’da Campos-Aitken ortaklığı, İngiliz sürücüye üç galibiyet ve dört podyum getirdi.

Aitken, “Geçtiğimiz sene şampiyonada beşinci olduk, ancak sezon boyunca galibiyetler kovaladık. Yani bu sene de bunu yapmamız gerekiyor. Sezonu bir bütün olarak inşa etmeli ve adım adım ilerlemeliyiz.”

“Geçtiğimiz sene, büyük takımlarla mücadele konusunda harika bir iş yaptık, üç galibiyet aldık.”

“Bu sene daha da fazla galibiyet almak ve şampiyonluk için yarışmak adına bunu sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Aitken’in Campos’taki takım arkadaşının kim olacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene ikinci koltukta birkaç sürücü mücadele etmişti. Sezonun ikinci yarısında Campos ile yarışan Marino Sato’nun, Roy Nissany ile birlikte Trident’e geçmesi bekleniyor.

Takımla devam etme kararı konusunda konuşan Aitken, “Geçtiğimiz sene Campos ile yaptığımız harika işin sonrasında bir sezon daha devam etmek mantıklıydı.”

“Campos, harika insanlardan oluşan bir takım ve yarış mühendisim Miguel ve diğer çocuklarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

2020 F2 sürücü kadroları:

Takım Sürücüler
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

TBA
Campos Racing

United Kingdom Jack Aitken

Açıklanmadı
Trident

Açıklanmadı

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi
Hitech GP

Italy Luca Ghiotto
Russian Federation Nikita Mazepin
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Jack Aitken
Takımlar Campos Racing , Williams
Editör Jack Benyon

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