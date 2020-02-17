Aitken, Campos’la F2’de yarışmaya devam edecek

2016’dan beri birlikte çalıştığı Renault’dan ayrılıp Williams’a katılan Aitken, ilk kez 2018’de yarışmaya başladığı F2’de ilk sezonunda 11., ikinci sezonunda ise beşinci oldu.

2019’da Campos-Aitken ortaklığı, İngiliz sürücüye üç galibiyet ve dört podyum getirdi.

Aitken, “Geçtiğimiz sene şampiyonada beşinci olduk, ancak sezon boyunca galibiyetler kovaladık. Yani bu sene de bunu yapmamız gerekiyor. Sezonu bir bütün olarak inşa etmeli ve adım adım ilerlemeliyiz.”

“Geçtiğimiz sene, büyük takımlarla mücadele konusunda harika bir iş yaptık, üç galibiyet aldık.”

“Bu sene daha da fazla galibiyet almak ve şampiyonluk için yarışmak adına bunu sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Aitken’in Campos’taki takım arkadaşının kim olacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene ikinci koltukta birkaç sürücü mücadele etmişti. Sezonun ikinci yarısında Campos ile yarışan Marino Sato’nun, Roy Nissany ile birlikte Trident’e geçmesi bekleniyor.

Takımla devam etme kararı konusunda konuşan Aitken, “Geçtiğimiz sene Campos ile yaptığımız harika işin sonrasında bir sezon daha devam etmek mantıklıydı.”

“Campos, harika insanlardan oluşan bir takım ve yarış mühendisim Miguel ve diğer çocuklarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.