Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan ART Grand Prix, Renault'nun genç yeteneği Christian Lungaard'ın yeni sezonda kendileri için Formula 2'de yarışacağını duyurdu.
Renault aynı zamanda Guan You Zhou'nun da yeni sezonda Formula 2'de yarışacağını doğruladı.
Zhou şimdi UNI Virtousi takımında Callum Ilott ile birlikte mücadele edecek.
Zhou, "Önceliğim her zaman UNI Virtousi Racing'le yeniden anlaşmak oldu. Çünkü 2019'da, ilk kez takımla çalışmaya başladım, ilk kez F2 aracını ve Pirelli lastiklerini yine burada kullandım. Çaylaklar şampiyonu olmak benim için gerçekten özeldi. Takımda çok fazla potansiyel var ve birlikte çok iyi anlaşıyoruz. Çaylak olarak bakarsam, sezon benim için kolay değildi. Ancak takım bana fabrikada ve pistte çok fazla yardım etti. Çok çalışıyoruz ve çok fazla çaba harcıyoruz. Geçen sezon onlara yeterince teşekkür edemedim ve şimdi geri dönmek ve podyuma çıkmak için çok heyecanlıyım." dedi.
Lungaard ise geçen yıl ART ile Formula 3'te altıncı oldu ve yeni sezonda aynı takımla F2'de yarışacak.
Böylelikle üç yıl arka arkaya seri yükselmiş olacak. Genç sürücü, F3'te ikinci olan Marcus Armstrong'un takım arkadaşı olacak. Böylece iki iki Renault sürücüsü, iki Ferrari sürücüsüyle takım arkadaşı olacak.
ART Grand Prix, son iki yılda George Russell ve Nyck de Vries ile şampiyon olmuştu.
Renault ayrıca Max Fewtrell'in Hitech Grand Prix ile FIA Formula 3'te yarışacağını doğruladı. Caio Collet yeni sezonda R-ace GP ile Eurocup'ta mücadele edecek. Hadrien David'ın MP Motorsport ile Eurocup'ta yarışacağı zaten açıklandı. Son Eurocup şampiyonu Oscar Piastri ise FIA F3'te Prema için yarışacak.
Fransız Victor Martins, sürücü akademisinden çıkarılmış gibi görünüyor. Jack Aitken de artık takımın akademisinin bir parçası değil.
Renault, F1 takımı için test ve gelişim pilotlarını 12 Şubat Paris'te yapılacak F1 lansmanında açıklayacak.
2020 F2 takım ve pilot kadroları:
|Takım
|Sürücüler
|Carlin
|
Açıklanmadı
|ART Grand Prix
|
Marcus Armstrong
|UNI-Virtuosi
|
Callum Ilott
Guan Yu Zhou
|DAMS
|
Dan Ticktum
Sean Gelael
|Prema Racing
|
Mick Schumacher
Robert Shwartzman
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|
Açıklanmadı
|HWA
|
Artem Markelov
Giuliano Alesi
2020 FIA F3 takım ve pilot kadroları:
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2 , FIA F3
|Pilotlar
|Christian Lundgaard
|Takımlar
|ART Grand Prix
|Editör
|Jack Benyon
Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak
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