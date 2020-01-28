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FIA F2 / Son dakika

Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak

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Lundgaard, ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Oca 2020 11:39

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan ART Grand Prix, Renault'nun genç yeteneği Christian Lungaard'ın yeni sezonda kendileri için Formula 2'de yarışacağını duyurdu.

Renault aynı zamanda Guan You Zhou'nun da yeni sezonda Formula 2'de yarışacağını doğruladı.

Zhou şimdi UNI Virtousi takımında Callum Ilott ile birlikte mücadele edecek.

Zhou, "Önceliğim her zaman UNI Virtousi Racing'le yeniden anlaşmak oldu. Çünkü 2019'da, ilk kez takımla çalışmaya başladım, ilk kez F2 aracını ve Pirelli lastiklerini yine burada kullandım. Çaylaklar şampiyonu olmak benim için gerçekten özeldi. Takımda çok fazla potansiyel var ve birlikte çok iyi anlaşıyoruz. Çaylak olarak bakarsam, sezon benim için kolay değildi. Ancak takım bana fabrikada ve pistte çok fazla yardım etti. Çok çalışıyoruz ve çok fazla çaba harcıyoruz. Geçen sezon onlara yeterince teşekkür edemedim ve şimdi geri dönmek ve podyuma çıkmak için çok heyecanlıyım." dedi.

Lungaard ise geçen yıl ART ile Formula 3'te altıncı oldu ve yeni sezonda aynı takımla F2'de yarışacak.

Böylelikle üç yıl arka arkaya seri yükselmiş olacak. Genç sürücü, F3'te ikinci olan Marcus Armstrong'un takım arkadaşı olacak. Böylece iki iki Renault sürücüsü, iki Ferrari sürücüsüyle takım arkadaşı olacak.

ART Grand Prix, son iki yılda George Russell ve Nyck de Vries ile şampiyon olmuştu.

Renault ayrıca Max Fewtrell'in Hitech Grand Prix ile FIA Formula 3'te yarışacağını doğruladı. Caio Collet yeni sezonda R-ace GP ile Eurocup'ta mücadele edecek. Hadrien David'ın MP Motorsport ile Eurocup'ta yarışacağı zaten açıklandı. Son Eurocup şampiyonu Oscar Piastri ise FIA F3'te Prema için yarışacak.

Fransız Victor Martins, sürücü akademisinden çıkarılmış gibi görünüyor.  Jack Aitken de artık takımın akademisinin bir parçası değil.

Renault, F1 takımı için test ve gelişim pilotlarını 12 Şubat Paris'te yapılacak F1 lansmanında açıklayacak.

2020 F2 takım ve pilot kadroları:

Takım Sürücüler
Carlin

Japan Yuki Tsunoda

Açıklanmadı
ART Grand Prix

New Zealand Marcus Armstrong
Denmark Christian Lundgaard
UNI-Virtuosi

United Kingdom Callum Ilott

China Guan Yu Zhou
DAMS

United Kingdom Dan Ticktum

Indonesia Sean Gelael
Prema Racing

Germany Mick Schumacher

Russian Federation Robert Shwartzman
Charouz Racing System

Switzerland Louis Deletraz

Brazil Pedro Piquet 
MP Motorsport

Brazil Felipe Drugovich

Açıklanmadı
HWA

Russian Federation Artem Markelov

France Giuliano Alesi

2020 FIA F3 takım ve pilot kadroları:

Takım Sürücüler
Prema Racing

United States Logan Sargeant

Denmark Frederik Vesti

Australia Oscar Piastri
ART Grand Prix

Russian Federation Alexander Smolyar

France Theo Pourchaire

Venezuela Sebastian Fernandez
Trident

Germany Lirim Zendeli
HWA

United Kingdom Jake Hughes

Brazil Enzo Fittipaldi

Australia Jack Doohan
Jenzer Motorsport Australia Calan Williams
Hitech United Kingdom Max Fewtrell
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2 , FIA F3
Pilotlar Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix
Editör Jack Benyon

FIA F2 Sıradaki seans

Pau GP

Pau GP

25 Nis - 25 Nis

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