Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Alman pilot, mücadelenin çok yakın olduğu günde, ilk seansı 12. en iyi isim olarak tamamlarken, ikinci seansta Max Verstappen'in Red Bull'undan 0.922 saniye yavaş kaldı ve 14. oldu.

Takım arkadaşı Lance Stroll ise ilk seansta 13. en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta sekizinci sırada yer aldı.

Bahreyn testlerinde mekanik sorunlar nedeniyle epey vakit kaybeden Vettel sadece 117 tur attı ve yeni aracında çok az zaman geçirmek zorunda kaldı.

Cuma günü tüm sürücüler, klasik 90 dakikalık antrenman seanslarının yerine, yeni format olan 60 dakikalık seanslara katılmak zorunda kaldılar. Bu da yeni sürücüler veya takım değiştirenler için büyük bir dezavantajı.

Takımlar, daha kısa süren bu seanslarda, çalışma programlarını mümkün olan en iyi şekilde uygulamaya çalıştılar.

Vettel, seansın ardından verdiği demeçte, "Eh, yoğun bir gündü. Yani sahip olduğumuz zamandan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştığımızı söyleyebilirim."

"Bu yüzden hâlâ attığımız her turun araca alışmamıza ve ritim yakalamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şey deniyorum ve bunu yapmaya devam ederek, öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vettel, aracı tek turda en iyi performansını göstermesini sağlayacak seviyeye getirmekte zorlandığını ekliyor.

"Araca alışmak ve maksimumu çıkarmak için hâlâ üzerinde çalışmam gereken bazı alanlara sahip olduğumuzu hissediyorum. Hâlâ aracın sınırlarını zorlamaktan çok uzaktayım. Şu an biraz inişli ve çıkışlı bir görüntü var."

"Bazı virajlarda gerçekten iyiyim, bazı virajlarda ise zaman kaybediyorum. Fakat bu normal ve umarım yarın daha tutarlı sürüşler yapabiliriz ve bu sayede her yerde limitlere çıkabilirim."

Vettel, araca giderek daha iyi alıştığını söyledi.

"Evet, kesinlikle daha iyi tanıyorum ve her tur benim için çok önemli. Hâlâ alışmam gereken birkaç şey var, ama her turda, her lastik setinde giderek daha iyi oluyor. Elbette antrenman çok kapsamlı değil ve şartlarda her seferinde farklı, ancak yine de yardım ediyor."

Alman pilot, yarış temposuyla ilgili de, "İyileştirilebilecek yerin tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler deniyorum, bazen işe yarıyor ve bazen yaramıyor. İşlerin yarışta çok daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.