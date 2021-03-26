Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
FP3:
17 Saat
:
41 Dakika
:
52 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Sebastian Vettel, Bahreyn'deki ilk günde geride kalmalarının ardından "masanın üzerinde çok fazla zaman olduğunu" ve henüz sınırları bulmadığını belirtti.

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Alman pilot, mücadelenin çok yakın olduğu günde, ilk seansı 12. en iyi isim olarak tamamlarken, ikinci seansta Max Verstappen'in Red Bull'undan 0.922 saniye yavaş kaldı ve 14. oldu.

Takım arkadaşı Lance Stroll ise ilk seansta 13. en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta sekizinci sırada yer aldı.

Bahreyn testlerinde mekanik sorunlar nedeniyle epey vakit kaybeden Vettel sadece 117 tur attı ve yeni aracında çok az zaman geçirmek zorunda kaldı.

Cuma günü tüm sürücüler, klasik 90 dakikalık antrenman seanslarının yerine, yeni format olan 60 dakikalık seanslara katılmak zorunda kaldılar. Bu da yeni sürücüler veya takım değiştirenler için büyük bir dezavantajı.

Takımlar, daha kısa süren bu seanslarda, çalışma programlarını mümkün olan en iyi şekilde uygulamaya çalıştılar.

Vettel, seansın ardından verdiği demeçte, "Eh, yoğun bir gündü. Yani sahip olduğumuz zamandan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştığımızı söyleyebilirim."

"Bu yüzden hâlâ attığımız her turun araca alışmamıza ve ritim yakalamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şey deniyorum ve bunu yapmaya devam ederek, öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vettel, aracı tek turda en iyi performansını göstermesini sağlayacak seviyeye getirmekte zorlandığını ekliyor.

"Araca alışmak ve maksimumu çıkarmak için hâlâ üzerinde çalışmam gereken bazı alanlara sahip olduğumuzu hissediyorum. Hâlâ aracın sınırlarını zorlamaktan çok uzaktayım. Şu an biraz inişli ve çıkışlı bir görüntü var."

"Bazı virajlarda gerçekten iyiyim, bazı virajlarda ise zaman kaybediyorum. Fakat bu normal ve umarım yarın daha tutarlı sürüşler yapabiliriz ve bu sayede her yerde limitlere çıkabilirim."

Vettel, araca giderek daha iyi alıştığını söyledi.

"Evet, kesinlikle daha iyi tanıyorum ve her tur benim için çok önemli. Hâlâ alışmam gereken birkaç şey var, ama her turda, her lastik setinde giderek daha iyi oluyor. Elbette antrenman çok kapsamlı değil ve şartlarda her seferinde farklı, ancak yine de yardım ediyor."

Alman pilot, yarış temposuyla ilgili de, "İyileştirilebilecek yerin tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler deniyorum, bazen işe yarıyor ve bazen yaramıyor. İşlerin yarışta çok daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

Önceki haber

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

2s
2
Formula 1

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

21 dk
3
Formula 1

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

30 dk
4
Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

5s
5
Formula 1

Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak

2s
Son Haberler
Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"
F1

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

2dk
Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"
F1

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

21dk
Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"
F1

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

30dk
Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"
F1

Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"

1s
Verstappen: "Araçta iyi hissediyorum"
F1

Verstappen: "Araçta iyi hissediyorum"

1s
Son Videolar
AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor 00:49
Formula 1
6s

AlphaTauri, AT02'yi yakından inceliyor

McLaren MCL35M difüzör kanatları 01:00
Formula 1
22s

McLaren MCL35M difüzör kanatları

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si 01:47
Formula 1
23s

F1 Hızlı Bilgiler: Bahreyn Grand Prix'si

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü 07:13
Formula 1
23s

Max Verstappen'in ilk F1 galibiyetinin arkasındaki hikaye | Red Bull'un Gerçek Yüzü

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor 01:45
Formula 1
23s

Pirelli, Formula 1'deki 400. Grand Prix'sini kutluyor

Adam Cooper More from
Adam Cooper
Gasly: "Duygusal makale, çalkantılı dönemi geride bırakmamı sağladı"
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Duygusal makale, çalkantılı dönemi geride bırakmamı sağladı"

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?
Formula 1 / Analiz

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1 / Özel Haber

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

More from
Sebastian Vettel
Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu
Formula 1 / Son dakika

Vettel, yeni Formula 1 aracının ismini ‘Honey Ryder’ koydu

Berger: ''Vettel, Aston Martin'de yarış kazanabilir''
Formula 1 / Son dakika

Berger: ''Vettel, Aston Martin'de yarış kazanabilir''

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

More from
Aston Martin Racing
Hulkenberg, 2021'de Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu olacak!
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, 2021'de Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu olacak!

Aston Martin'in iki takım çalışanı COVID-19'a yakalandı Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in iki takım çalışanı COVID-19'a yakalandı

Stroll, Vettel'le çalışmaktan keyif alıyor Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Vettel'le çalışmaktan keyif alıyor

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Marko: "Mercedes'in blöfünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes'in blöfünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz"

Son Haberler

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"
F1 Formula 1 / Haberler

Mercedes: "Düşük eğim konsepti, yeni kurallardan daha fazla etkilendi"

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"
F1 Formula 1 / Haberler

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Henüz en hızlısı değiliz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.