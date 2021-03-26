Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor

Hamilton, Cuma günkü ikinci antrenman seansında üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Red Bull pilotu Max Verstappen ve McLaren pilotu Lando Norris'in gerisinde kaldı.

Red Bull Racing ve McLaren cuma günü iyi bir izlenim bıraktı, ancak Mercedes'in genel hızı da kötü görünmüyordu.

Üçüncü sıra, Mercedes'in umduğu pozisyon olmasa da, W12 gün içinde kış testinde olduğundan daha iyi görünüyordu.

Takım patronu Wolff, iki hafta önceki testlere kıyasla ilerleme kaydedildiğini kabul ediyor, ancak buna rağmen Mercedes'in Red Bull karşısındaki nerede olduğunu anlamakta zorlanıyor.

"Şartlar bizim lehimize değildi. Bu gerçekten ciddi bir savaş ve en hızlı turlara baktığınızda farklar çok düşük ve aynı şey uzun sürüşler için de geçerli."

"Deponuzdaki yakıtın her kilogramı fark yaratabilir, bu yüzden nerede yer aldığımızı gerçekten bilmiyoruz. Bence testlerde olduğundan kesinlikle daha yakınız, ancak Red Bull'a karşı hangi pozisyonda olduğumuzu bilmiyorum. "

İkinci antrenman seansında Bottas, araçtan memnun değildi ve bir noktada W12'yi sürülemez şeklinde yorumladı.

Wolff bununla ilgili, "Onu uzun süre aynı lastiklerle pistte tutuk ve sonunda araç sürülemez hale geldi." dedi.

Takım patronu en çok lastikler üzerinde çalışmaları gerektiği görüşünde.

"Lastiklerin kendisiyle ilgili çok fazla şey yapamazsınız, bu yüzden bunun ayar yoluyla yapılması gerekiyor."

"Pek çok rakibimiz: McLaren'lar Red Bull'lar, hepsi uzun sürüşlerde tam gaz gittiler. Yani çok fazla aşınma yaşamadılar. Ancak Valtteri'nin bunu yaşadığını gördük. Yine de hangi yöne gideceğimizi ve nerede ayar yapılması gerektiğini biliyoruz."