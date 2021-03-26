Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

Norris, ikinci antrenman seansını Max Verstappen’in arkasında ikinci olarak tamamladı ve aradaki fark sadece 0.095 saniyeydi. İngiliz sürücü, bir önceki seansı da üçüncülükle bitirmişti.

Ancak bu cesaretlendirici forma rağmen, Norris McLaren’ın, Mercedes ve Red Bull ikilisinin yanında olduğu varsayımlarına katılmıyor.

Bunun yerine MCL35M’in kendisine gereken güveni vermediğini ve rakiplerinin hızlarını sakladığını düşündüğünü söyledi.’’

‘’Bugün biraz şaşkınım ve bence performansımızı diğerlerinden daha fazla ortaya koyduk. Her şey bu kadar basit görünüyor. Yarın önde bariz dört araç göreceğimizi düşünüyorum. Yine de asla bilemezsiniz. Bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ancak araç bugün o kadar da iyi hissettirmedi."

"Eğer yarın bazı şeyleri geliştirebilirsek, daha iyi olabiliriz. Biz de onlarla birlikte gelişecek miyiz, soru bu. Çünkü tüm sezon boyunca benzer şeyler üzerinde çalıştık. Yarın için daha iyi bir şeyle gelebilecek miyiz bakalım. Bugün iyi görünsek de, çok fazla özgüvenli davranmak istemiyorum çünkü yarın orada olacağımızı düşünmüyorum.’’

Norris aynı zamanda McLaren aracının virajlarda iyi olmadığını da ekledi.

‘’Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda istediğim güvene sahip değilim. Yani 6. viraj ve 7. viraj gibi virajlardan bahsediyorum. İlk turumda bir hata yaptım ve durmak zorundaydım yoksa arka tarafı kaybedebilirdim.’’

‘’Araçtaki güven hissi, olmasını istediğim yerde değil. Geçen sezon olan yerde değil ancak geçen sezona göre gelişmeler de var. Her şeyin geliştirilmesine gerek yok. Sadece üzerinde çalışılacak alanlar var.’'

Norris’in araçtaki özgüven sorunu, ikinci seansı altıncı bitiren takım arkadaşı Daniel Ricciardo tarafından da tekrar edildi.

Avusturalyalı pilot, ‘’İkinci ve altıncı olmamız çok cesaretlendirici, ancak hâlâ memnun değilim.’’

‘’Kötümser olmaya çalışmıyorum ancak araçta %100 ve rahat değiliz."

‘’Bence hâlâ yapmamız gerekenler var. Ancak bunu bilmemize rağmen, hâlâ önlerdeyiz, bu cesaretlendirici.’’ dedi.