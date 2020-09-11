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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'de yarıştığı dönemden pişmanlık duymuyor

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Vettel, Ferrari'de yarıştığı dönemden pişmanlık duymuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Sebastian Vettel, Ferrari ile şampiyonluk yaşayamadan ayrılacak olsa da, takımda geçirdiği döneme dair bir pişmanlık yaşamadığını söyledi.

Birkaç ay önce Ferrari'nin sene sonunda yollarını ayıracağını duyurduğu Vettel, gelecek sene Racing Point'ten Aston Martin'e dönüşecek takımda Sergio Perez'in yerine yarışacak.

2015'te Ferrari'ye katılan Vettel, 2017 ve 2018'de şampiyonluk mücadelesi verse de şampiyon olmayı başaramadı.

Vettel'in son iki senesi, araçta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle pist üstünde yaşadığı olumsuzlukların gölgesinde kaldı. Özellikle bu sene çok geride kalan Vettel, ilk 6'dan daha yukarıda yer bulamadı.

Ferrari ile ilişkisinin bu sene ne kadar değiştiğinin sorulması üzerine Vettel, sıkıntıların takımla geçirdiği güzel günlerin değerini değiştirmediğini söyledi.

 

Vettel, "Tabii ki Ferrari'ye sırf Ferrari olduğu için ve sadece yarış kazanmak için katılmadım. Ferrari'ye şampiyon olmak için katıldım."

"Bu açıdan başarısız olduğumuzu söyleyebilirsiniz çünkü dünya şampiyonu olamadık. Ancak takım ile asla kaçırmak istemeyeceğim çok iyi anılarımız, önemli anlarımız oldu."

"Bana gerçekten yardımcı olan insanlarla tanıştım. Hayatım boyunca görüşeceğim arkadaşlarım oldu. Bu yüzden bu tür şeyleri kaçırmak istemezdim."

"Ferrari'de geçirdiğim yıllarım nedeniyle üzgün değilim. Onlar hayatımın önemli bir parçası. Öncelikle Ferrari bende çok özel bir yere sahip. Ben, Michael Schumacher'i Ferrari'de yarışırken izleyerek büyüdüm."

"Tabii ki daha iyisini yapmak isterdim. Ancak kesinlikle her şeyi denedik."

"İyi ve kötü zamanlarımız oldu ancak bunlar hayatın bir parçası. Artık her iki taraf için de yaşananları geride bırakıp ilerlemenin zamanı." dedi.

Vettel, gelecek seneden itibaren mücadele edeceği Aston Martin'in iyi temellere sahip olduğunu ve başarılı bir proje olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Vettel, "Takımın büyük potansiyeli var. Takım içerisinde bazı çok iyi ve zeki insanlar bulunuyor. Gerekli yeteneklere sahip olduklarını, sonuçlarla göstererek onlara yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

"Doğrudan harika sonuçlar alırsanız bu her zaman iyidir ancak ilk olarak oraya gidip, onların mümkün olduğu kadar büyümesine yardımcı olmak, orada yaptığım işten keyif almak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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