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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”

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Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez’in 2021 sürücü kadrosu konusunda takımın Sebastian Vettel’le görüştüğünden haberdar olduğunu söyledi.

Perez, çarşamba günü yaptığı açıklamada sezon sonunda Racing Point’ten ayrılacağını açıklamış ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in, gelecek sene Aston Martin adını alacak olan takıma katılmasının önünü açmıştı.

Ancak sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle takımdaki yerinin güvende olduğuna inanan Perez, takımdan ayrılışı konusunda kimsenin kendisine bir şey söylemediğini iddia etti.

Perez, çarşamba günü takımın sahibi Lawrence Stroll’le yaptığı telefon görüşmesinde, sözleşmesindeki fesih maddesinin kullanılacağını ve 2020 sonunda takımdan ayrılacağını öğrendi.

Racing Point takım patronu Szafnauer ise, Perez’in Vettel ile yapılan görüşmeler konusunda haberdar edildiğini belirtti.

Sky Sports F1’e konuşan Szafnauer, “Bu konuda bilgisi vardı ve durumu biliyordu. Menajeri Julian Jakobi’yi, tüm süreç boyunca bilgilendirdik.”

“Bu net bir karar değildi ve hakkını vermeliyiz, çünkü Sergio bizim için harika bir iş yaptı.”

“Olanlardan haberi vardı. Bilmediği şey ise, kararın alınmadığı zamanlarda, kesin kararın ne olacağıydı. Çarşamba günü de kararı öğrendi.”

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“Karar, gerçekten iki gün önce verildi.”

“Nihai kararı vermek kolay değildi. Sergio bize çok iyi hizmet etti, o harika bir yarışçı. Hızlı bir sürücü. Pazar günleri için güvenli bir isim, özellikle de hata yapmıyor ve puanları topluyor.”

“Karar kolay değildi. Sergio ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian’ın getireceği tecrübe arasında uzun süre düşünmenin, Sergio için bir övgü olduğunu düşünüyorum.”

“Sonuç olarak, Aston Martin’in gelişiyle, Sebastian’ın yanında getireceği tecrübenin, Aston Martin’in olmayı arzuladığı yere giderken doğru karar olduğunu düşünüyorum.”

“Doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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