Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Mugello, tarihte ilk kez bu hafta sonu F1 yarışına ev sahipliği yapacak ve ilk antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

İlk antrenman seansında hava 29 dereceyken, pist sıcaklığı 43 dereceydi.

Gözler McLaren'ın üzerindeydi çünkü İngiliz ekip, Mercedes tarzı bir burun tasarımı kullandı. Carlos Sainz bu kanatla bir dizi tur attı ve takım ölçümler yaptı.

Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bu hafta sonu yeni bir şasiyle yarıştığı açıklandı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Romain Grosjean, motorunda sorun olduğunu söyleyerek pite geldi.

Slider Liste McLaren MCL35 burun detay 1 / 12 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren MCL35 burun detay 2 / 12 Fotoğraf: Giorgi Piola Taraftarlar 3 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Taraftarlar 4 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Taraftarlar 5 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point 6 / 12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 7 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 8 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 9 / 12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 10 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 11 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 12 / 12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Williams F1 pilotu Nicholas Latifi bitime altı dakika kala spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Derecelerin Mugello'da nasıl olacağı merak ediliyordu ve sadece iki sürücü 1:18'in altına inebildi.

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas 1:17.879'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Mercedes pilotunun en yakın takipçisi, bu hafta sonu güçlü olması beklenen Max Verstappen'di. Hollandalı pilot, Bottas'ı sadece 0.048 saniye geriden takip etti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin 1000. yarışına özel bir renk düzeniyle mücadele edeceği hafta sonunda, ilk seansı 0.307 saniye geride üçüncü bitirdi.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında 1:18.409'la Bottas'ın 0.530 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.

Geçtiğimiz hafta İtalya GP'yi kazan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 0.797 saniye geride beşinci olurken, takım arkadaşı Daniil Kvyat 0.960 saniye geride yedinci oldu. Bu ikilinin arasında Renault'dan Esteban Ocon yer aldı.

İlk 10'u McLaren'dan Lando Norris, Red Bull'dan Alex Albon ve Renault'dan Daniel Ricciardo tamamladı.

Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi 11 ve 14. sıralarda kendilerine yer bulurlarken, aralarında Romain Grosjean ve Sebastian Vettel yer aldı.

İtalya GP'yi ikinci sırada tamamlayan Carlos Sainz 15. olabilirken, Williams'tan George Russell 16, Haas'tan Kevin Magnussen 17. oldu.

Son üç sırada ise sürpriz şekilde Racing Point sürücüleri Lance Stroll ve Sergio Perez ile Nicholas Latifi yer aldı. Latifi, seansın son dakikalarında ilk sektörde bir de spin attı.

Russell en hızlı turunu orta, Stroll, Perez ve Latifi ise sert lastikle attı. Diğer tüm sürücüler ise en hızlı derecelerini yumuşak lastikle kaydettiler.

Seans sonucu: