Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
2020 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.
Mugello, tarihte ilk kez bu hafta sonu F1 yarışına ev sahipliği yapacak ve ilk antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.
İlk antrenman seansında hava 29 dereceyken, pist sıcaklığı 43 dereceydi.
Gözler McLaren'ın üzerindeydi çünkü İngiliz ekip, Mercedes tarzı bir burun tasarımı kullandı. Carlos Sainz bu kanatla bir dizi tur attı ve takım ölçümler yaptı.
Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bu hafta sonu yeni bir şasiyle yarıştığı açıklandı.
Seans başladıktan kısa bir süre sonra Romain Grosjean, motorunda sorun olduğunu söyleyerek pite geldi.
McLaren MCL35 burun detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 burun detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Taraftarlar
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Taraftarlar
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Taraftarlar
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Williams F1 pilotu Nicholas Latifi bitime altı dakika kala spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.
Derecelerin Mugello'da nasıl olacağı merak ediliyordu ve sadece iki sürücü 1:18'in altına inebildi.
Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas 1:17.879'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.
Mercedes pilotunun en yakın takipçisi, bu hafta sonu güçlü olması beklenen Max Verstappen'di. Hollandalı pilot, Bottas'ı sadece 0.048 saniye geriden takip etti.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin 1000. yarışına özel bir renk düzeniyle mücadele edeceği hafta sonunda, ilk seansı 0.307 saniye geride üçüncü bitirdi.
Mercedes'ten Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında 1:18.409'la Bottas'ın 0.530 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.
Geçtiğimiz hafta İtalya GP'yi kazan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 0.797 saniye geride beşinci olurken, takım arkadaşı Daniil Kvyat 0.960 saniye geride yedinci oldu. Bu ikilinin arasında Renault'dan Esteban Ocon yer aldı.
İlk 10'u McLaren'dan Lando Norris, Red Bull'dan Alex Albon ve Renault'dan Daniel Ricciardo tamamladı.
Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi 11 ve 14. sıralarda kendilerine yer bulurlarken, aralarında Romain Grosjean ve Sebastian Vettel yer aldı.
İtalya GP'yi ikinci sırada tamamlayan Carlos Sainz 15. olabilirken, Williams'tan George Russell 16, Haas'tan Kevin Magnussen 17. oldu.
Son üç sırada ise sürpriz şekilde Racing Point sürücüleri Lance Stroll ve Sergio Perez ile Nicholas Latifi yer aldı. Latifi, seansın son dakikalarında ilk sektörde bir de spin attı.
Russell en hızlı turunu orta, Stroll, Perez ve Latifi ise sert lastikle attı. Diğer tüm sürücüler ise en hızlı derecelerini yumuşak lastikle kaydettiler.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|33
|1'17.879
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|32
|1'17.927
|0.048
|0.048
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'18.186
|0.307
|0.259
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'18.409
|0.530
|0.223
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|30
|1'18.676
|0.797
|0.267
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|28
|1'18.805
|0.926
|0.129
|7
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|31
|1'18.839
|0.960
|0.034
|8
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|30
|1'18.981
|1.102
|0.142
|9
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|34
|1'19.068
|1.189
|0.087
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|25
|1'19.140
|1.261
|0.072
|11
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'19.219
|1.340
|0.079
|12
|Romain Grosjean
|Haas
|Ferrari
|25
|1'19.224
|1.345
|0.005
|13
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'19.267
|1.388
|0.043
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'19.322
|1.443
|0.055
|15
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|33
|1'19.457
|1.578
|0.135
|16
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|29
|1'19.478
|1.599
|0.021
|17
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|25
|1'19.551
|1.672
|0.073
|18
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|23
|1'19.836
|1.957
|0.285
|19
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|29
|1'19.840
|1.961
|0.004
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|32
|1'20.034
|2.155
|0.194
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül