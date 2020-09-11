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Formula 1 / Toskana GP / Antrenman raporu

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

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Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Mugello, tarihte ilk kez bu hafta sonu F1 yarışına ev sahipliği yapacak ve ilk antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

İlk antrenman seansında hava 29 dereceyken, pist sıcaklığı 43 dereceydi.

Gözler McLaren'ın üzerindeydi çünkü İngiliz ekip, Mercedes tarzı bir burun tasarımı kullandı. Carlos Sainz bu kanatla bir dizi tur attı ve takım ölçümler yaptı.

Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bu hafta sonu yeni bir şasiyle yarıştığı açıklandı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Romain Grosjean, motorunda sorun olduğunu söyleyerek pite geldi.

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McLaren MCL35 burun detay

McLaren MCL35 burun detay
1/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35 burun detay

McLaren MCL35 burun detay
2/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Taraftarlar

Taraftarlar
3/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Taraftarlar

Taraftarlar
4/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Taraftarlar

Taraftarlar
5/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point
6/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
7/12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
8/12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
9/12

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
10/12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
11/12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
12/12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Williams F1 pilotu Nicholas Latifi bitime altı dakika kala spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

Derecelerin Mugello'da nasıl olacağı merak ediliyordu ve sadece iki sürücü 1:18'in altına inebildi.

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas 1:17.879'luk derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Mercedes pilotunun en yakın takipçisi, bu hafta sonu güçlü olması beklenen Max Verstappen'di. Hollandalı pilot, Bottas'ı sadece 0.048 saniye geriden takip etti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin 1000. yarışına özel bir renk düzeniyle mücadele edeceği hafta sonunda, ilk seansı 0.307 saniye geride üçüncü bitirdi.

 

Mercedes'ten Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında 1:18.409'la Bottas'ın 0.530 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.

Geçtiğimiz hafta İtalya GP'yi kazan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, 0.797 saniye geride beşinci olurken, takım arkadaşı Daniil Kvyat 0.960 saniye geride yedinci oldu. Bu ikilinin arasında Renault'dan Esteban Ocon yer aldı.

İlk 10'u McLaren'dan Lando Norris, Red Bull'dan Alex Albon ve Renault'dan Daniel Ricciardo tamamladı.

Alfa Romeo sürücüleri Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi 11 ve 14. sıralarda kendilerine yer bulurlarken, aralarında Romain Grosjean ve Sebastian Vettel yer aldı.

İtalya GP'yi ikinci sırada tamamlayan Carlos Sainz 15. olabilirken, Williams'tan George Russell 16, Haas'tan Kevin Magnussen 17. oldu.

Son üç sırada ise sürpriz şekilde Racing Point sürücüleri Lance Stroll ve Sergio Perez ile Nicholas Latifi yer aldı. Latifi, seansın son dakikalarında ilk sektörde bir de spin attı.

Russell en hızlı turunu orta, Stroll, Perez ve Latifi ise sert lastikle attı. Diğer tüm sürücüler ise en hızlı derecelerini yumuşak lastikle kaydettiler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 33 1'17.879    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 32 1'17.927 0.048 0.048
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.186 0.307 0.259
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 28 1'18.409 0.530 0.223
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 30 1'18.676 0.797 0.267
6 France Esteban Ocon Renault Renault 28 1'18.805 0.926 0.129
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 31 1'18.839 0.960 0.034
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 30 1'18.981 1.102 0.142
9 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 34 1'19.068 1.189 0.087
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 25 1'19.140 1.261 0.072
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 21 1'19.219 1.340 0.079
12 France Romain Grosjean Haas Ferrari 25 1'19.224 1.345 0.005
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 27 1'19.267 1.388 0.043
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 28 1'19.322 1.443 0.055
15 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 33 1'19.457 1.578 0.135
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 29 1'19.478 1.599 0.021
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 25 1'19.551 1.672 0.073
18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 23 1'19.836 1.957 0.285
19 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 29 1'19.840 1.961 0.004
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 32 1'20.034 2.155 0.194
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McLaren, Mercedes tarzı burun test etti

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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