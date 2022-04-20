Verstappen: "Umarım Imola'da sorunsuz bir hafta sonu geçiririz"

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2020 Imola yarışı Verstappen için unutulması gereken yarışlardan birisiydi çünkü sağ arka lastiği patladıktan sonra yarışa veda etmişti.

Geçen sezonki yarış ise kendisi adına çok daha iyi gitti ve üçüncü başladığı yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu yıl mücadele daha çetin geçecek gibi görünüyor çünkü Ferrari, ilk üç yarışta çok güçlüydü ve bunu Imola'da devam ettirmemeleri için hiçbir sebep görünmüyor.

Diğer tarafta Verstappen Bahreyn'in ardından Avustralya'da da yarış dışı kaldı ve şimdi tek hedefi galibiyet.

Verstappen, sözlerine şöyle başladı: "Yarış hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Burada sezonun ilk sprint yarışı yapılacağı için, ilk antrenman seansından en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."

"Cuma öğleden sonra yapılacak sıralama turları için doğru ayarları bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

"Son yarışlarda sorunlar yaşasak da takım, hem pistte hem de Milton Keynes fabrikasında son derece sıkı çalışıyor."

"Değerli puanlar aldığımız sorunsuz bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum. Artık yarış yarış ilerleyeceğiz ve nereye varacağımızı göreceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images