Perez: "Bu sezonki performansımdan memnunum"

Sergio Perez, 2022 sezonuna geçen yıla göre daha iyi başladı ve şanssızlık yaşamasaydı, tüm yarışlarda podyuma çıkabilir hatta yarış kazanabilirdi.

Suudi Arabistan GP'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Perez, Avustralya GP'de bu yılki ilk podyumunu ve Red Bull'la F1'deki en iyi ikinci sonucunu aldı.

Sıradaki yarış Imola ve Perez, geçen yıl bu pistte Verstappen'i sıralama turlarında geride bırakmayı başarmıştı.

Yarış öncesinde konuşan Perez, hafta sonu hakkında umutlu konuştu ve bu yılki performansından memnun olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, "Bu hafta sonu araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Avustralya GP takım adına karmaşık geçti fakat Cidde'deki pole pozisyonum ve yarıştaki dördüncülüğümden sonra, kendi açımdan bir başka tutarlı hafta sonu daha geçirdim."

"Şu ana kadar gösterdiğim performanstan memnunum. Melbourne'de bu sezon ilk kez podyuma çıkmak, kendi açımdan doğru yönde atılmış bir başka doğru adım daha oldu. Fakat burada durma niyetim yok, takım için her hafta mücadelede olmak istiyorum ve kendi açımdan da ihtiyacım olan şey bu."

"Bu hafta sonu sprint formatına geri dönüyoruz ve ben de mümkün olan en yüksek puanı almayı hedefliyorum."

"Çoğu şey cuma günkü sıralama turlarında nasıl performans göstereceğimize bağlı olacak ve umarım İtalya'da her şeyi yeniden bir araya getirebilirim."

"Bu hafta sonu yağmur ihtimali var ve bunun hafta sonu üzerinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Geçen sezon Imola'da ıslak zeminde gösterdiğim performanstan dersler çıkarıp, her alanda gelişmeye devam etmeye çalışacağım." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrates with Champagne on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images