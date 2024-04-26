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Formula 1

Takımlar, Sainz'ın Çin GP sıralama kazasının aydınlatılmasını umuyor

Ferrari ve Aston Martin, Çin Grand Prix'si sıralamalarında yaşanan bir protestonun ardından FIA'nın 2025 yılı için Formula 1 sportif düzenlemelerine çeki düzen vermesini bekliyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spins

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Şangay'da Aston Martin, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın pistten çıktıktan sonra Q2'ye katılmasının ardından sıralama sonuçlarını protesto etti.

Sainz son virajdan çıkarken duvara çarptıktan sonra 1 dk 17 sn boyunca hareketsiz kaldı, ancak İspanyol sürücü tekrar yola çıkmayı başardı ve Aston sürücüsü Lance Stroll'ü eleyerek Q3'e yükseldi.

Sürücüsü elenen Aston, F1 sportif kurallarının "sıralama seansı ya da sprint sıralama sırasında aracı pistte duran herhangi bir sürücünün o seansta daha fazla yer almasına izin verilmeyeceğini" belirten 39.6 maddesine dayanarak sonuçları protesto etmeye karar verdi.

Komiserler, daha önceki örneklerden de anlaşılacağı üzere, bu kuralın sadece sıralama seansına dışarıdan görevlilerden veya kurtarma araçlarından yardım aldıktan sonra yeniden katılan araçlar için geçerli olduğunu ve Sainz'ın kendi gücüyle yarışa devam ettiğini belirterek protestoyu reddetti.

Ancak bu olay, daha önce 39.6'ya dışarıdan yardım unsurunun eklenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ancak 2024 sportif düzenlemelerine girmediği için kural kitabının düzenlenmesi konusunda bir tartışmayı yeniden başlattı.

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, "Bu sadece bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması oldu. Sonuçta komiserlerle çok fazla tartışma oldu ve onların verdiği kararlara saygı duymanız gerekiyor."

"Ancak umarım bu durum düzelir ve ileride daha az belirsiz hale gelir, çünkü mesajlaşma sisteminde aracın durduğu açıkça belirtiliyor."

"Ve bu madde o aracın sıralamalarda daha fazla yer almaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla, ileride bu durum düzeltilecektir." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, F1'in sportif düzenlemelerinin giderek daha karmaşık hale geldiğine işaret ederek, daha fazla karışıklığı önlemek için açık bir açıklamanın memnuniyetle karşılanacağını kabul etti.

Vasseur, "Açık olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Yarış direktörüne yeniden başlayıp başlayamayacağımızı sorduk, evet dedi ve hikayenin sonu geldi. Durumu tam olarak tanımlamamız gerekiyor."

"Ancak gerçek olan şu ki, düzenlemeler giderek daha karmaşık hale geliyor. Ben işe başladığımda spor yönetmeliği 20 sayfaydı, bugün ise 75 sayfa."

"Hepimiz bir boşluk bulmaya çalışıyoruz ve yönetmelikler artık giderek daha karmaşık hale geliyor, ancak bu konuda kolay bir açıklama bulacağız." dedi.

McCullough, Aston'un uzun süredir sportif direktörlüğünü yapan Andy Stevenson'ın Sainz'ın aracı pistte durur durmaz olası kural ihlalini hemen dile getirdiğini açıkladı.

McCullough, "Andy pit duvarında yanımda oturuyor ve kural kitabının içini dışını biliyor, adeta bir ansiklopedi gibi. Çok uzun zamandır burada."

"Resmi mesajlaşma sisteminde bir aracın durduğu görüldüğü anda, 'Madde 39.6, [yeniden] katılamaz' dedi."

"Biraz şaşırdık, bu yüzden [protesto ettik]." dedi.

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