Hill: "Verstappen, sezon başındaki hayal kırıklığıyla iyi baş ediyor"

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Verstappen, 2022'nin ilk üç yarışından ikisinde, ikinci sıradayken yarış dışı kaldı ve şu anda, şampiyona lideri Charles Leclerc'ten 46 puan geride.

Puan kaybının büyük bir kısmının Red Bull'un teknik problemlerinden kaynaklanmasıyla birlikte Verstappen, her ne kadar Avustralya Grand Prix'sinden sonra bunun "kabul edilemez" olduğunu söylese de, durum karşısında sakinliğini koruyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in, takımın dayanıklılık problemlerini çözememesi durumunda patlamayı bekleyen bir "bomba" olduğunu söyledi.

Fakat Hill, Hollandalı sürücünün durumla baş etme şeklini övdü.

Hill, RacingNews35.com'dan alıntılanan haberde, "Max'ın iyi baş ettiğini düşünüyorum."

"'Kabul edilemez' gibi bazı kelimelerle memnuniyetsizliğini belirtti ve sanırım Christian Horner da buna katıldı. Bu kabul edilemez ve çözmeleri gerekiyor."

"Fakat aynı zamanda, dayanıklı ama yavaş bir araçtan çok, dayanıksız ama hızlı bir aracı olmasının daha iyi olduğunu da söyledi."

"Hızı olduğu sürece diğer şeyler üzerinde çalışabilirsin. Bu yüzden çözmek için hırsla çalışacaklardır. Fakat bunun çok maliyetli olduğunu söyleyebiliriz ve bu sırada Ferrari bir metronom gibi gidiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hill, kendi şampiyonluk savunmasını, rekabetçi olamayan Arrows ile 1997 yılında yapmıştı. 1996 şampiyonu, eğer daha rekabetçi bir araçta olsaydı, durumu Verstappen kadar iyi karşılayamayacağını söyledi.

Hill, "Benim zamanımda çok daha kolaydı."

"Basın toplantısı vardı. Yarıştan sonra muhabirler misafirhaneye gelirdi ve birkaç soru sorardı. Sonra uçağa atlar ve eve giderdin."

"Sürücüler çok çalışıyorlar ve araçtan indikleri anda sürekli olarak soru yağmuruna tutuluyorlar. Açıkçası günümüzdeki sürücülerin nasıl baş ettiklerini bilmiyorum." dedi.

Hill, öfkesini büyük olasılıkla günümüzün sürücüleri gibi tutamayacağını söyledi.

"Röportajlar ve diğer şeyler aralıksız devam ediyor."

"Bununla çok iyi baş edemezdim. Büyük olasılıkla birkaç pot kırardım."

"Nasıl hissettiğinizi soruyorlar ve 'Sakin kalıyorum.' diyemiyorsunuz. Muhabirlerle konuşmak için gerçekten iyi bir zaman değil."