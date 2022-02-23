Verstappen: "Güzel bir başlangıç oldu"

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Silverstone pistinde "gizli" bir çekim günü düzenleyen Red Bull Racing, yeni RB18'i ilk kez bugün gerçekleştirilen Barselona testinde kamuoyuna gösterdi.

Farklı ön süspansiyon ve sidepod tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken RB18'le ilk sürüşü Max Verstappen yaptı.

Toplamda 147 tur atan Verstappen, C2 lastikle attığı 1:22.246'lık turuyla günü dokuzuncu sırada noktaladı.

Günün ardından konuşan Hollandalı sürücü, şöyle dedi: "Bugün tamamen çok tur atmak, araca alışmak ve aracın nasıl davrandığının görmekle ilgiliydi."

"Bu açıdan bugün her şey yolunda gitti, bu yüzden iyi bir başlangıçtı."

"Bu araç tamamen farklı davranıyor. Bence iyi de görünüyor ama elbette her şey hızlı olup olmadığıyla ilgili. Öyle olmasını umuyoruz."

Verstappen Çarşamba günü sorun yaşamasa da, bir noktada çakıl zemine çıktı ve sonrasında pite girdi.

Bu konuda şöyle dedi: "Elbette bazen pist dışına çıkabiliyorsunuz ya da lastikleriniz kilitlenebiliyor. Sonuçta aracın dengesinin nasıl olduğunu ve aracın sınırlarını adım adım öğreniyorsunuz."

"Fakat en önemli şey çok aracı kullanmak ve pist üstünde mümkün olduğunca tur atmak. Biz de öyle yaptık."

"Bu gece neler öğrenebileceğimize bakacağız ve Checo'nun araca geçeceği yarın için bunu kullanmaya çalışacağız."