FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı

Ferrari, sürüklenmeyi daha da azaltmayı hedefleyen bu hareketli aerodinamik sistemi ilk olarak Bahreyn testlerinde rakiplere göstermiş, Miami GP'de aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Red Bull da kendi versiyonunu yine Miami'de araca entegre etmişti. Pierre Wache bu fikri Ferrari'den almadıklarını, sistemi Kasım 2025'ten beri geliştirdiklerini ve Ferrari'ninkinin aksine ters yöne doğru açılan bir mekanizma tasarladıklarını belirtmişti.

Red Bull’un tasarımı düzlüklerde çok daha agresif bir açıklık yaratarak daha yüksek bir hız avantajı sağlıyor. Ancak Ferrari bu sistemle şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamazken, Red Bull son iki haftada Verstappen'in aracında iki büyük mekanik sorunla karşılaştı.

Red Bull, Avusturya ve Britanya'daki sorunların birbirinden farklı olduğunu açıklasa da Verstappen son kazasının ardından durumu "aşırı tehlikeli" olarak nitelendirmişti. FIA için bu iki kaza, sistemin işleyişini yakından incelemek ve güvenlik kurallarına uyup uymadığını net şekilde anlamak için yeterli bir sebep oldu.

Following his crashes at Spielberg and Silverstone, Verstappen has described the situation as “extremely dangerous” Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mevcut kurallara göre, arka kanadın iki sabit konum arasındaki geçiş süresinin en fazla 400 milisaniye olması gerekiyor. Teknik düzenlemelerde bu kural şu şekilde yer alıyor: "Arka kanat flapindeki her türlü ayarlama yalnızca standart FIA ECU'su (Elektronik Kontrol Ünitesi) tarafından kontrol edilebilir. İki konum arasındaki geçiş süresi, komutun verildiği andan sensörün konumu onayladığı ana kadar geçen sürede 400 milisaniyeyi aşamaz."

FIA, yapacağı incelemelerin ardından mevcut kuralların bu tarz kazaları önlemede yetersiz kalıp kalmadığını belirleyecek.

Eğer Red Bull'un kurallara tamamen uymasına rağmen bu kazaların yaşandığı tespit edilirse, federasyon yeni testler veya ek kısıtlamalar getirebilecek.

En uç senaryoda bu konseptin sezonun kalanı veya 2027 için tamamen yasaklanma ihtimali olsa da şu anda böyle bir karar gündemde yer almıyor.

Although McLaren has also been working on a rotating wing, the FIA’s request has so far been limited to Ferrari and Red Bull Photo by: Paul Foster

İnceleme şimdilik McLaren'i kapsamıyor

Verstappen'in artan huzursuzluğu ve FIA'nın bilgi talebi sonrasında Red Bull, Spa-Francorchamps yarışında bu kanadı kullanıp kullanmayacağını değerlendiriyor. Takım patronu Laurent Mekies, "Riskleri sıfırlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek güvenliği ön planda tutacaklarını vurgulamıştı.

Bu konsepti incelemek federasyon için çok daha kritik bir hal aldı, çünkü diğer takımlar da kendi hareketli kanat tasarımlarını geliştirmeye başladı. McLaren, kendi versiyonunu ilk kez Avusturya'ya getirdi ancak henüz piste çıkmaya hazır görmediği için antrenmanlarda bile kullanmadı. Andrea Stella’nın ekibi, Silverstone'daki sprint formatı nedeniyle de riske girmeyerek kanadı garajda tuttu ancak Spa'da ilk kez piste sürebileceklerinin sinyalini verdi.

Bu yüzden FIA'nın mevcut incelemesinin şimdilik sadece Ferrari ve Red Bull'u kapsadığı, McLaren'a uzanmadığı belirtildi.

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