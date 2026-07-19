Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Cadillac, sezon ortasında neden renk tasarımı değiştirdiğini açıkladı

Cadillac’ın patronu Graeme Lowdon, ilk sezonlarının ortasında araç renk düzenini kalıcı olarak değiştirme kararlarının arkasındaki nedenleri paylaştı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sezon başında, Super Bowl devre arası şovunda yayınlanan gösterişli bir reklamla sağ ve sol tarafı farklı, asimetrik bir siyah-beyaz tasarım tanıtan Cadillac, gridde büyük dikkat çekmişti. Ancak Amerikan ekip, kendi evindeki ilk yarışı olan Miami Grand Prix'sine yıldızlar ve çizgilerle bezenmiş, beyaz ağırlıklı özel bir tasarımla katıldı. Silverstone’da da tek seferlik farklı bir tasarım kullanan takım, bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde ilk baştaki asimetrik tasarımını tamamen geride bıraktı.

Spa-Francorchamps’ta basına konuşan Graeme Lowdon, bu tasarım yolculuğunu ve neden değişiklik yaptıklarını şu sözlerle özetledi: "Şimdiden pek çok farklı renk düzeniyle piste çıktık.” 

Cadillac, MAC-26

Cadillac, MAC-26

Fotoğraf: AG Photo

“Sezon başındaki asimetrik tasarımı tanıtırken amacımız, bu takımın Formula 1'e biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istediğini göstermekti. Spora yeni şeyler getireceğimizi söylemiştik ve bu hamlenin gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum; tasarımı bir süre de kullandık.”

“Daha sonra Miami’de taraftarlar tarafından çok beğenilen özel bir tasarımla yarıştık ve onların olumlu tepkilerini ciddi şekilde dikkate aldık.” 

“Şu an Spa'da kullandığımız kalıcı renk düzeni de aslında Miami’deki tasarımımıza oldukça benziyor. Tabii bu süreçte bir de Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yılı anısına özel bir tasarım daha araya eklemiştik."

Bu dinamik yapının Cadillac’ın spordaki felsefesini yansıttığını belirten Lowdon, kararlılıklarının altını çizdi: "Bir takım olarak sadece renk düzeni değişikliklerine değil, getirdiğimiz güncellemelere de bakarsanız gridde araca en çok yenilik sunan ekiplerin arasında olduğumuzu görebilirsiniz.” 

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bu durum, Formula 1’e giriş yaparken sergilediğimiz yaklaşımın net bir yansımasıdır. Bizim amacımız hiçbir zaman sadece spora adım atmış olmak değildi; diğer tüm takımların yaptığı gibi sınırları sonuna kadar zorlamak için buradayız.

“Kenara çekilip olanı izlemiyoruz; hem aracı teknik olarak güncelliyoruz hem de görsel tasarımlarla deneyler yapıyoruz. Bu süreçte taraftarlardan aldığımız geri dönüşlerin son derece olumlu olması da bizi fazlasıyla mutlu ediyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Rossi'den Norris'e övgü: "Onunla gurur duyuyorum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"

Antonelli: "Çok zor bir galibiyet oldu"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Antonelli: "Çok zor bir galibiyet oldu"

2026 Belçika GP: Nefes kesen mücadelede lider Antonelli, Leclerc 2., Verstappen 3. sırada

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
2026 Belçika GP: Nefes kesen mücadelede lider Antonelli, Leclerc 2., Verstappen 3. sırada

Son Haberler

Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Sanal güvenlik aracı konusunda şanssızdık"

Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Son ana kadar galibiyete inandım"

Antonelli: "Çok zor bir galibiyet oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Antonelli: "Çok zor bir galibiyet oldu"

Russell, Mercedes'e öfkeli: "Kaza yapmamın sebebi aracın batarya sorunu"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Russell, Mercedes'e öfkeli: "Kaza yapmamın sebebi aracın batarya sorunu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle