Cadillac, sezon ortasında neden renk tasarımı değiştirdiğini açıkladı

Sezon başında, Super Bowl devre arası şovunda yayınlanan gösterişli bir reklamla sağ ve sol tarafı farklı, asimetrik bir siyah-beyaz tasarım tanıtan Cadillac, gridde büyük dikkat çekmişti. Ancak Amerikan ekip, kendi evindeki ilk yarışı olan Miami Grand Prix'sine yıldızlar ve çizgilerle bezenmiş, beyaz ağırlıklı özel bir tasarımla katıldı. Silverstone’da da tek seferlik farklı bir tasarım kullanan takım, bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde ilk baştaki asimetrik tasarımını tamamen geride bıraktı.

Spa-Francorchamps’ta basına konuşan Graeme Lowdon, bu tasarım yolculuğunu ve neden değişiklik yaptıklarını şu sözlerle özetledi: "Şimdiden pek çok farklı renk düzeniyle piste çıktık.”

Cadillac, MAC-26 Fotoğraf: AG Photo

“Sezon başındaki asimetrik tasarımı tanıtırken amacımız, bu takımın Formula 1'e biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istediğini göstermekti. Spora yeni şeyler getireceğimizi söylemiştik ve bu hamlenin gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum; tasarımı bir süre de kullandık.”

“Daha sonra Miami’de taraftarlar tarafından çok beğenilen özel bir tasarımla yarıştık ve onların olumlu tepkilerini ciddi şekilde dikkate aldık.”

“Şu an Spa'da kullandığımız kalıcı renk düzeni de aslında Miami’deki tasarımımıza oldukça benziyor. Tabii bu süreçte bir de Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yılı anısına özel bir tasarım daha araya eklemiştik."

Bu dinamik yapının Cadillac’ın spordaki felsefesini yansıttığını belirten Lowdon, kararlılıklarının altını çizdi: "Bir takım olarak sadece renk düzeni değişikliklerine değil, getirdiğimiz güncellemelere de bakarsanız gridde araca en çok yenilik sunan ekiplerin arasında olduğumuzu görebilirsiniz.”

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bu durum, Formula 1’e giriş yaparken sergilediğimiz yaklaşımın net bir yansımasıdır. Bizim amacımız hiçbir zaman sadece spora adım atmış olmak değildi; diğer tüm takımların yaptığı gibi sınırları sonuna kadar zorlamak için buradayız.

“Kenara çekilip olanı izlemiyoruz; hem aracı teknik olarak güncelliyoruz hem de görsel tasarımlarla deneyler yapıyoruz. Bu süreçte taraftarlardan aldığımız geri dönüşlerin son derece olumlu olması da bizi fazlasıyla mutlu ediyor."