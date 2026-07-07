Wolff: "Keşke 2021 Abu Dabi GP de 2026 Britanya GP gibi yönetilseydi"

Britanya Grand Prix'sinin güvenlik aracı arkasında tamamlanması Silverstone'daki birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Zaman ekranlarında kısa süreliğine 'Güvenlik aracı sonlanıyor' mesajı görüntülendi. Ancak bunun daha sonra yanlış olduğu ortaya çıktı.

FIA, yarış sonrasında yaptığı açıklamada söz konusu mesajın bir yazılım hatası nedeniyle yanlışlıkla yayımlandığını ve aslında hiç gösterilmemesi gerektiğini duyurdu.

Ayrıca federasyon, Uluslararası Spor Yönetmeliği'nin B5.13.5 maddesinin doğru şekilde uygulandığını da vurguladı. İlgili maddeye göre, turunu geri alma prosedürü tamamlandıktan sonra güvenlik aracının pite dönmesi için bir tam turun daha tamamlanması gerekiyor.

Sportif kurallarda konu şu şekilde ifade ediliyor: "Yarış Direktörü Güvenlik Aracı'nın pistte kalmasının gerekli olduğuna karar vermediği sürece, B5.13.4 c) maddesi uyarınca tüm yarışmacılara 'tur yiyen araçlar artık Güvenlik Aracı'nı geçebilir' mesajı gönderildikten sonra Güvenlik Aracı takip eden turun sonunda pite döner."

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Güvenlik Aracı prosedürleri, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından önemli ölçüde değiştirilmişti.

O yarışta dönemin yarış direktörü Michael Masi, yalnızca şampiyonluk mücadelesi veren pilotların arasında bulunan araçların güvenlik aracını geçmesine izin vermiş ve yarış son tur için yeniden başlatılmıştı.

Bu karar, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı son turda geçerek dünya şampiyonluğunu kazanmasına yol açmış ve Formula 1 tarihinin en tartışmalı anlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Silverstone'da uygulanan prosedür seyircilerin beklediği son tur mücadelesini engellese de Wolff, FIA'nın bu kez kuralları eksiksiz uygulamasından memnun olduğunu söyledi.

Wolff, "Bunun 2021'de de yaşanmasını tercih ederdim. O yarış biraz daha önemliydi!"

"Ama kuralların uygulanmış olması güzel."

"Bazen yarışlar en heyecan verici şekilde bitmiyor."

"Elbette gösteri açısından herkes Lewis'in yumuşak lastiklerle bize ve belki de Leclerc'e karşı mücadele etmesini görmek isterdi."

"Ama bu bir spor. Gösteri sporu takip eder, spor gösteriyi değil. Bu nedenle FIA'nın bu kararı vermesi doğruydu."

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