Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Wolff: "Keşke 2021 Abu Dabi GP de 2026 Britanya GP gibi yönetilseydi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Britanya Grand Prix'sinin güvenlik aracı arkasında sona ermesinin kurallara uygun olduğunu söylerken, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sine göndermede bulundu.

Ronald Vording Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toto Wolff, Mercedes

Britanya Grand Prix'sinin güvenlik aracı arkasında tamamlanması Silverstone'daki birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Zaman ekranlarında kısa süreliğine 'Güvenlik aracı sonlanıyor' mesajı görüntülendi. Ancak bunun daha sonra yanlış olduğu ortaya çıktı.

FIA, yarış sonrasında yaptığı açıklamada söz konusu mesajın bir yazılım hatası nedeniyle yanlışlıkla yayımlandığını ve aslında hiç gösterilmemesi gerektiğini duyurdu.

Ayrıca federasyon, Uluslararası Spor Yönetmeliği'nin B5.13.5 maddesinin doğru şekilde uygulandığını da vurguladı. İlgili maddeye göre, turunu geri alma prosedürü tamamlandıktan sonra güvenlik aracının pite dönmesi için bir tam turun daha tamamlanması gerekiyor.

Sportif kurallarda konu şu şekilde ifade ediliyor: "Yarış Direktörü Güvenlik Aracı'nın pistte kalmasının gerekli olduğuna karar vermediği sürece, B5.13.4 c) maddesi uyarınca tüm yarışmacılara 'tur yiyen araçlar artık Güvenlik Aracı'nı geçebilir' mesajı gönderildikten sonra Güvenlik Aracı takip eden turun sonunda pite döner."

The FIA clarified that the procedures have been followed correctly and that the 'Safety Car Ending' message was cause by a software issue

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Güvenlik Aracı prosedürleri, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından önemli ölçüde değiştirilmişti.

O yarışta dönemin yarış direktörü Michael Masi, yalnızca şampiyonluk mücadelesi veren pilotların arasında bulunan araçların güvenlik aracını geçmesine izin vermiş ve yarış son tur için yeniden başlatılmıştı.

Bu karar, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı son turda geçerek dünya şampiyonluğunu kazanmasına yol açmış ve Formula 1 tarihinin en tartışmalı anlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Silverstone'da uygulanan prosedür seyircilerin beklediği son tur mücadelesini engellese de Wolff, FIA'nın bu kez kuralları eksiksiz uygulamasından memnun olduğunu söyledi.

Wolff, "Bunun 2021'de de yaşanmasını tercih ederdim. O yarış biraz daha önemliydi!"

"Ama kuralların uygulanmış olması güzel."

"Bazen yarışlar en heyecan verici şekilde bitmiyor."

"Elbette gösteri açısından herkes Lewis'in yumuşak lastiklerle bize ve belki de Leclerc'e karşı mücadele etmesini görmek isterdi."

"Ama bu bir spor. Gösteri sporu takip eder, spor gösteriyi değil. Bu nedenle FIA'nın bu kararı vermesi doğruydu."

Russell argues the FIA should not adjust the procedures for a safety car at the end of the race

Fotoğraf: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "İkinciliği kaybedeceğimi bilseydim güvenlik aracı esnasında pite girmezdim"
Sonraki haber Ferrari, Madring'de sürüş yapan ilk takım olacak

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Ronald Vording

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton, Britanya GP'sinin ardından hakemler tarafından çağrıldı

Mekies: "Mercedes’ten üstün olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Mekies: "Mercedes’ten üstün olduğumuzu gösteren tek bir veri bile yok"
Daha fazlası
George Russell

Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Montoya'dan Russell'a tavsiye: "Antonelli'ye değil, kendine odaklanmalı"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Montoya'dan Russell'a tavsiye: "Antonelli'ye değil, kendine odaklanmalı"

Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton Ferrari'de, Russell Mercedes'te devam ediyor: 2027 için uzatma maddesi kullanıldı
Daha fazlası
Mercedes

Montoya, Antonelli'nin cezası sonrası FIA'dan kural değişikliği talep ediyor

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Montoya, Antonelli'nin cezası sonrası FIA'dan kural değişikliği talep ediyor

Wolff şaşkın: "Ferrari, sınırsız güncelleme hakkına sahip gibi"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Wolff şaşkın: "Ferrari, sınırsız güncelleme hakkına sahip gibi"

Wolff: "Red Bull'un Avusturya'daki hızının asıl sebebi Verstappen'di"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Wolff: "Red Bull'un Avusturya'daki hızının asıl sebebi Verstappen'di"

Son Haberler

Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle