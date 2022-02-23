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Norris: "Araçlar daha miskin hissettiriyor"

Lando Norris, daha ağır olan yeni araçların "daha miskin" hissettirdiğini söyledi.

Norris: "Araçlar daha miskin hissettiriyor"
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Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testinde, yeni araçları test eden sürücülerin hissettikleri en büyük fark zemin etkisinden ziyade araçların ağırlığı oldu.

Güvenlik yapılarının artırılması ve 18 inç lastiklere geçişin bir sonucu olarak, geçtiğimiz yıl 752 kilogram olan araçların ağırlığı bu sezon 795 kilograma yükseldi.

McLaren pilotu Lando Norris, sezon öncesi testlerinin ilk gününde birinci sırada yer aldı ve aracın ağırlığının, eskisine kıyasla çevik hissettirmediğini söyledi.

Norris, "Ağırlık sadece sürüş açısından değil, aracın tepkileri açısından da çok büyük bir fark yaratıyor."

"Geçtiğimiz sezona kıyasla çok daha ağır. Bu nedenle biraz daha yavaş ve biraz daha miskin hissettiriyorlar."

"Bir anlamda, sıralama turundan önce yarış yakıtıyla çıkmak gibi. Bunu frenleme ve belirli alanlarda hissediyorsunuz. Performans tam olarak aynı değil."

"Ancak uyum sağlamak çok uzun sürmeyecektir ve bence, günün sonunda biraz daha alışıyorsunuz ve neredeyse normal hissettirmeye başlıyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas pilotu Mick Schumacher de Norris'e hemfikir oldu ve ağırlığın, fark ettiği en büyük şey olduğunu söyledi.

Schumacher, Motorsport.com'a, "Bence asıl mesele ağırlık. Her virajda, özellikle yavaş virajlarda çok önemli bir rol oynuyor."

"Ancak genel olarak bu araçları sürmekten keyif alıyorum. Sadece 23 tur attım ama umarım yarın daha fazlasını yapabiliriz. Yine de ilk izlenimim olumlu oldu." dedi.

Schumacher bu farklılıklara rağmen, 2022 araçlarının genel hissinin geçen sezondan çok uzakta olmadığını belirtti.

Schumacher, "Gece ve gündüz demezdim, hâlâ hızlıyız. Sadece yeniden alışmamız gerekiyor. Farklı şekilde analiz etmemiz ve farklı yaklaşmamız gerekiyor."

"Geçtiğimiz yıla kıyasla farklı endişelerimiz olacak ve mesele onları daha hızlı analiz eden ve anlayan sürücülerden biri olmakla ilgili, böylece sonunda yarışta ihtiyacınız olan araçlara sahip olursunuz." dedi.

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