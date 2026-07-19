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Formula 1 Belçika GP

Stella, Verstappen iddiaları hakkında: "Üçüncü bir aracımız olsaydı bu gerçek olabilirdi"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Max Verstappen'in 2027 sezonunda takıma katılacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Benjamin Vinel Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen'in 2027 Formula 1 sezonu öncesinde McLaren'a geçebileceğine dair somut bir işaret bulunmasa da, son haftalarda çıkan iddialar hız kesmeden devam ediyor.

İlk olarak Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda Verstappen cephesi ile McLaren arasında gayriresmî görüşmeler yapıldığı yönündeki haberler gündeme gelmiş, McLaren da bu görüşmelerin gerçekleştiğini doğrulamıştı. O tarihten bu yana söylentiler daha da güçlenmiş durumda.

Spa-Francorchamps'ta dedikoduların yeniden alevlenmesinin nedenlerinden biri de Verstappen'in babası Jos Verstappen ile menajeri Raymond Vermeulen'in cuma günü McLaren motorhome'unu ziyaret etmesi oldu. Daha sonra bu ziyaretin, artık Verstappen'in destek verdiği McLaren genç pilotu Dries Van Langendonck ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde, Verstappen'in takıma katılması halinde koltuğunu kaybedebilecek isim olarak Oscar Piastri gösteriliyordu. Ancak Avustralyalı pilotun menajeri Mark Webber, bu iddiaları sert bir dille reddetmişti.

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Andrea Stella'ya, "McLaren ile Verstappen arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyerek bu söylentilere son verebilir misiniz?" sorusu yöneltildi.

İtalyan yönetici şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de söylediğim gibi, dört kez dünya şampiyonu bir pilottan bahsediyoruz. Bu her zaman ilgi çekici bir fırsat olacaktır."

"Ama bunun için üçüncü bir araca ihtiyacımız olur. Bu yüzden bunu bana sormayın. Bunun için daha üst düzey siyasi kararlar alınması gerekir."

"Eğer bir gün böyle bir imkân ortaya çıkarsa, o zaman bu seçeneği değerlendiririz."

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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