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Formula 1 Britanya GP

Steiner: "Max’in Mercedes’e gitmediği için pişman olduğuna eminim"

Eski Haas Takım Patronu Guenther Steiner, Max Verstappen'in, geçmişte Mercedes'ten gelen teklifleri kabul etmediği için büyük bir pişmanlık duyduğuna inandığını belirtti.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull ile son dönemde teknik sorunlar ve mekanik arızalar nedeniyle verimsiz günler geçiren Max Verstappen’in geleceği, Formula 1 gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Britanya Grand Prix'sinde, Avusturya'dakine benzer bir arka kanat arızası yaşayarak kaza yapan Hollandalı pilotun yarış esnasında takım radyosundan verdiği tepkiler dikkat çekmişti.

Verstappen’in Red Bull’dan ayrılabileceğine dair iddialar güncelliğini korurken, eski Haas Takım Patronu Guenther Steiner, 28 yaşındaki pilotun geçmişte eline geçen Mercedes fırsatını kaçırdığını düşünüyor. 

The Red Flags Podcast programında konuşan Steiner, Verstappen’in Brackley merkezli takıma geçiş şansını değerlendiremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Max’in Mercedes’e gitmediği için pişman olduğuna kesinlikle eminim. Ancak tüm bu görüşmeler, George ve Mercedes arasındaki müzakerelerin yürütüldüğü döneme denk gelmişti.” 

“O dönem alternatif isim Max'ti fakat bence Max, gelecekle ilgili bazı şeylerden tam emin olamadı ve sonrasında bu fırsat elinden kayıp gitti.”

“Bence doğru fırsat tam olarak o andı. Tabii o yıl mevcut sözleşmesinden çıkıp çıkamayacağını da tam olarak bilemiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dört kez dünya şampiyonu pilot için Mercedes kapısının artık neden kapandığına da açıklık getiren Steiner, Toto Wolff'un mevcut kadroyu koruma eğiliminde olduğunu hatırlattı. Steiner’a göre George Russell ve Kimi Antonelli ikilisinin performansından memnun olan Mercedes yönetiminin bu kadroyla devam etmek istemesi, Verstappen’in transfer ihtimallerini azaltıyor. 

Steiner durumu şu sözlerle özetledi: "Max o dönem Red Bull’da kalmaya ikna oldu ve yeni teknik kural döneminin gelmesini bekledi.” 

“Ancak mevcut duruma bakıldığında, Mercedes'e geçiş için artık çok geç kalındığı net bir şekilde görünüyor."

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