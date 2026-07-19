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Formula 1 Belçika GP

Stella, Piastri’nin tarzının 2026 araçlarına uymadığını söyledi: “Fazla temiz sürüyor”

Andrea Stella, Piastri’nin bu yıl yaşadığı zorlukların, 2026 araçlarının gerektirdiği agresif sürüş tarzına tam olarak uyum sağlayamamasından kaynaklandığını açıkladı.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Daha sadece yedi ay önce Abu Dabi'deki sezon finalinde dünya şampiyonluğunun güçlü adaylarından biri olan Piastri, F1'in daha küçük, daha çevik ve enerji yönetiminin performansı doğrudan belirlediği yeni araçlara geçmesiyle bu yıl ritmini bulmakta zorlanıyor. Pilotlar klasmanında 97 puanlı takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalarak 82 puanla altıncı sırada yer alan Piastri için asıl çarpıcı fark sıralama turlarında ortaya çıkıyor. Nisan tatilinden bu yana Norris’e karşı sıralamalarda 9-1 geride kalan Piastri, Kanada'dan bu yana (8. olduğu Silverstone hariç) neredeyse tüm sıralama seanslarını yedinci sırada tamamladı.

Yeni nesil araçların getirdiği sürüş zorluklarını Sky Sport Almanya mikrofonuna değerlendiren McLaren takım patrınu Andrea Stella, durumun tamamen tarz farkından kaynaklandığını belirtti: "Pilotlar bu jenerasyon araçların tamamen farklı bir sürüş tarzı gerektirdiğinden bahsediyor. Oscar aracı fazla temiz sürüyor.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Temel olarak, eğer aracı çok temiz ve pürüzsüz sürmeye çalışırsanız tur zamanı gelmiyor. Araca saldırmanız, kaymasına izin vermeniz ve direksiyonda son derece aktif olmanız gerekiyor.”

“Bu agresif tarz, Oscar’a kıyasla Lando’ya çok daha doğal geliyor. Oscar'ın da kendi doğal sürüş tarzını bu karakteristik özelliklere uydurabilmesi için onunla çalışıyoruz.”

“Benzer durumları Antonelli-Russell veya Hamilton-Leclerc gibi diğer takım arkadaşları arasında da gözlemleyebiliyoruz. Bu sorunu çözeceğimizden ve Oscar’ın yeteneğini yeniden tam anlamıyla sergileyeceğinden hiç şüphem yok."

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Q3'teki ilk turunda Stavelot virajında çakıl havuzuna taşarak yedinci sırada kalan Piastri, cuma günü yaşadığı ve tur süresini kısıtlayan hidrolik arızasının bugünkü zorluklarla bir ilgisi olmadığını söyledi. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Takım arkadaşı Norris'in 0.215 saniye gerisinde kalan genç pilot, aracın karakteristiğini şu sözlerle aktardı: "Bugün yaşadığım zorlukların cuma günkü süre kaybıyla bir ilgisi yok. Sadece elimizde sürüşü son derece zor ve çetin bir araç vardı. Eğer aracı tam sınırda dengede tutabilirseniz tur zamanı çıkıyor ama o sınırda dengeyi yakalamak gerçekten çok zor.”

Sınırı aştığınızda aracın neresinin koptuğu sorusuna tek bir yanıt vermek zor; rüzgarın yönüne, virajın türüne ve aracı tam olarak nereye konumlandırdığınıza göre her şeyden biraz etkileniyorsunuz.” 

“Ortada tek bir net problem yok. Her alanda biraz zorlanıyorsanız bu muhtemelen aracın kapasitesinin bu olduğunu gösterir ve daha fazlasını çıkarmak için daha fazla yere basma kuvvetine ihtiyacınız vardır.” 

“Özellikle son birkaç hafta sonudur aracın arkasını kontrol etmek büyük bir zorluk haline geldi. Bugün ve Silverstone'da havanın oldukça rüzgârlı olması da bu zorluğu kesinlikle artırdı."

Belçika GP'den kareler - Cumartesi

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Crawford gibi, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Toto Wolff, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Sergio Perez, Cadillac Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Nico Hulkenberg, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Pierre Gasly, Alpine

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Pierre Gasly, Alpine

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Haas F1 Takımı Baş Yarış Mühendisi Francesco Nenci

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Esteban Ocon, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Liam Lawson, Racing Bulls, Oliver Bearman, Haas F1 Takımı

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Pierre Gasly, Alpine

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Franco Colapinto, Alp Disiplini

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Oscar Piastri, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Max Verstappen, Red Bull Racing

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Belçika Grand Prix'si - Cumartesi Günü
Formula 1
55

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