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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Düzlüklerde rakiplerimize göre daha yavaşız"

Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sinin cuma antrenmanlarının ardından Red Bull'un genel performansından memnun olduğunu ancak özellikle düzlük hızında rakiplerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen, Belçika'da cuma günü gerçekleşen ikinci antrenman seansını üçüncü sırada noktaladı. 

Günün genel değerlendirmesini yapan Hollandalı pilot, aracın beklediği çalışma aralığında olduğunu ifade etti.

"Benim açımdan fena bir gün değildi. Çok büyük sorunlar yaşamadım. Araç oldukça iyi bir çalışma aralığındaydı."

"Muhtemelen ikinci antrenmanda gerçek performans farkını biraz daha net gördük. Ancak bu şaşırtıcı ya da beklenmedik bir durum değildi."

"Rakiplerimizin bazılarına kıyasla düzlüklerde biraz daha yavaş görünüyoruz. Ancak denge açısından araç oldukça iyiydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antrenmanlar sırasında telsizden dile getirdiği vites küçültme şikayetleri sorulduğunda Verstappen, bunun üzerinde özellikle durduğunu söyledi.

Red Bull pilotu, "Bu tür konulara karşı her zaman çok hassasım çünkü bunları geliştirmek ve iyileştirmek istiyorum."

"Sanırım yapılan bir yazılım güncellemesi ya da eski sürüme dönüş nedeniyle vites geçiş sisteminin yeniden adapte olması biraz zaman aldı. Seansın sonlarına doğru durum yeniden iyileşti."

"Bazı anlarda sistem istediğimiz gibi çalışıyordu, bazı anlarda ise çalışmıyordu. Ama genel olarak araç iyi bir çalışma aralığındaydı." şeklinde konuştu. 

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