Hadjar: "Max'e yardım etmek düşündüğümden daha zor oldu"
Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında takım arkadaşı Max Verstappen'e hava koridoru sağlayan Isack Hadjar, bu planın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Belçika Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde takım arkadaşı Max Verstappen'in önünde giderek ona hava koridoru sağlayan Isack Hadjar, en zor kısmın doğru mesafeyi ayarlamak olduğunu anlattı.
Sıralama turlarının ardından Verstappen 2. sıraya yerleşirken, Hadjar ise 10. oldu.
Günün ardından konuşan Hadjar, "Aslında çok zor değildi. Zor olan, motorun bize ne kadar güç vereceğini tahmin etmekti."
"14. virajdan sonra duraksadığınızda ve ardından yeniden gaza bastığınızda, motor neden yavaşladığınızı anlamıyor ve yazılımın enerji yönetimi biraz karışıyor."
"Q3'teki ilk denemede elimde beklediğimden çok daha fazla güç vardı ve Max'ten uzaklaştım. İkinci denemede ise tam tersine yeterli gücüm yoktu. Bu kez Max bana yaklaşıyordu ve ona düzlük boyunca sürekli hava koridoru veremedim. Bunu doğru ayarlamak gerçekten çok zordu." dedi.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hadjar, Racing Bulls'un Spa'daki performansından memnun olduğunu ancak grid cezasının morallerini bozduğunu söyledi.
"Muhtemelen Red Bull Ring ile birlikte bu sezon aracın en iyi hissettirdiği hafta sonlarından biri."
"Böyle bir performans sergiledikten sonra yarışa başlayacağımız sıra gerçekten çok sinir bozucu. Ön grupta mücadele etmek isterdim."
"Yarın büyük ihtimalle sadece bizden. daha yavaş araçları geçmeye çalışacağız."
Yarışta ne kadar yükselebileceği sorulduğunda Hadjar, ilk turun kritik olacağını söyledi: "Bilmiyorum. Her şey ilk turun nasıl geçeceğine bağlı. Sonrasında sekizincilik mümkün olabilir."
"Üzerimde çok fazla baskı hissetmiyorum. Elimizden gelen en hızlı yarışı çıkarmaya, mümkün olduğunca fazla araç geçmeye ve puan almaya çalışacağız."
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