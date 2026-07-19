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Formula 1 Belçika GP

Vasseur: "Yarışta sıralama turlarından daha güçlüyüz, ön sıralara yükselebiliriz"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Belçika Grand Prix'sinde Ferrari'nin ön sıralar için mücadele edebileceğine inanırken, SF-26'nın yarış temposunun sıralama turlarına kıyasla daha güçlü olduğunu vurguladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Spa-Francorchamps'ta cuma günkü zayıf görüntüsünün ardından cumartesi günü performansını yükselten Maranello ekibi, buna rağmen Charles Leclerc ile dördüncü, Lewis Hamilton ile beşinci sırayı elde etti. 

Leclerc, sıralama turlarında pit yolunda FIA görevlileri tarafından durdurulan Isack Hadjar'ın aracı nedeniyle sallanan sarı bayrak yüzünden bir sıra kaybetmiş olabileceğini düşünse de, Lando Norris'in aldığı grid cezası Ferrari pilotunun start pozisyonunu telafi etmiş oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sky İtalya'ya konuşan Fred Vasseur, Ferrari'nin yarış temposuna güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir yarış olacak ve ön sıralara yükselme şansımız var."

"Her zaman yarışta sıralama turlarına kıyasla daha iyi performans gösteriyoruz."

"Bence takımlar arasında çok güzel bir mücadele izleyeceğiz."

"Enerji yönetimi ve enerji kullanım stratejileri açısından farklı seçenekler bulunuyor. Bu herkes için zorlayıcı bir yarış olacak. Neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz."

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