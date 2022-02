Schumacher: "Zemin hasarı her takım için bir problem gibi görünüyor" Haas pilotu Mick Schumacher, zemin hasarının her takım için bir problem olduğunu ancak düzeltmelerinin an meselesi olduğunu söyledi.

Ekleyen: Aybike Simay Erden

Formula 1 pilotları, yeni nesil araçlarını sezon öncesi testi kapsamında bugün Barselona'da piste çıkardılar.

Haas takımı, testin ilk gününde aracın zeminindeki hasar nedeniyle sadece 43 tur atabildi. Sabah seansında Mazepin sadece 20 tur atabildi. Takım arkadaşı Schumacher ise öğleden sonraki seansta uzun süre garajda kaldı ve günü sadece 23 turla noktaladı.

Mick Schumacher, "Bence endişelenecek hiçbir şey yok. Benim tarafımda sadece 23 tur atabildik ve üç haneli rakamlara ulaşmak isterdim ama bunlar oldu ve yarın, kaybettiğimiz turları atmaya çalışacağız."

"Zemin çok fazla hasar adı ve bence her takımda bu problem var. Bu nedenle düzeltmemiz an meselesi. Bu odaklanacağımız şeylerden biri olacak." dedi.

Schumacher, yeni zemin etkili araçların ne kadar farklı hissettiği sorusuna, "Bence asıl mesele ağırlık. Her virajda, özellikle düşük hızlı virajlarda büyük bir rolü var."

"Bu araçları sevmekten gerçekten keyif alıyorum. Sadece 23 tur attım ancak yarın biraz daha fazlasını umuyorum. Ancak ilk izlenimim olumlu."

"Gece ve gündüz kadar fark olduğunu söyleyemem. Hâlâ hızlıyız. Yeniden uyum sağlamamız, bir şeyleri farklı analiz etmemiz ve faklı yaklaşmamız gerekiyor."

"Geçtiğimiz yıla kıyasla farklı endişelerimiz olacak ve mesele onları daha hızlı analiz eden ve anlayan sürücülerden biri olmakla ilgili, böylece sonunda yarışta ihtiyacınız olan araçlara sahip olursunuz." dedi.