Perez: "Horner bana takımdaki her şeyin 'Max etrafında' kurulu olduğunu söylemişti"

2026 sezonunda Cadillac ile Formula 1'e geri dönen Sergio Perez, High Performance podcast'inde Red Bull'da geçirdiği yıllara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Meksikalı pilot, 2021 yılında Milton Keynes merkezli takıma katıldığında Christian Horner'ın kendisine Red Bull'un tüm yapısının Max Verstappen etrafında şekillendiğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

"Christian ile ilk kez görüştüğümde bana, 'İki araçla yarışıyoruz çünkü mecburuz. Aksi takdirde tek araçla, sadece Max ile yarışmaktan son derece mutlu olurduk. Buradaki her şey Max için ve Max'ın etrafında kurulu. Bizim hedefimiz şampiyonluğu kazanmak.' dedi."

"Ben de kendi kendime, 'Buraya geldim ve elimdeki tüm imkânları en iyi şekilde değerlendireceğim.' dedim ve tam olarak bunu yaptım. Elimde bulunan araçlarla elimden gelenin en iyisini ortaya koydum. Bence orada her alanda beklentilerin üzerine çıktım ve her şey mükemmel şekilde ilerledi."

Perez, Red Bull'daki son döneminin oldukça zor geçtiğini kabul ederken, takım içindeki atmosferin değiştiğini ifade etti.

"Elbette çok zor zamanlar ve özellikle son dönemde çok sıkıntılı süreçler yaşandı."

"Baskı çok yüksekti. Takım içinde de... Çok fazla başarı kazandık. Sanırım insanlar bundan sıkıldı ve kendi aralarında mücadele etmeye başladılar. Son dönemde yaşanan tüm o dramaya rağmen dört harika yıl geçirdim."

Perez, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra takımın yaptığı pilot değişikliklerinin kendi performansının değerini ortaya çıkardığını düşündüğünü söyledi.

"Bence beklentilerin üzerine çıktım. Ben ayrıldıktan sonra farklı pilotları denediler ve ancak o zaman dört yıl boyunca takım için iyi bir iş yaptığımı fark ettiler."

36 yaşındaki Perez, dört sezonun ardından 2024 yılının sonunda Red Bull'dan ayrıldı. Bir sezon yarışlara ara veren deneyimli pilot, 2026'da Cadillac ile Formula 1'e geri döndü.

Perez'in ayrılığından bu yana Verstappen'in takım arkadaşları sırasıyla Liam Lawson, Yuki Tsunoda ve son olarak Isack Hadjar oldu.

Perez'e, Red Bull'da kalsaydı takımın 2025 takımlar şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bunu bilemezsiniz. Böyle şeyleri önceden söylemek mümkün değil."

"Ancak kişisel açıdan baktığımda Red Bull'daki herkesle ve Aston Martin'deki herkesle hâlâ çok iyi arkadaşım."

"Bu benim için çok önemli. Güvenilirliğimi ve onlara duyduğum minnettarlığı korudum."

"Red Bull kariyerimi tamamen değiştirdi. Aston Martin/Racing Point ise bana çok büyük bir fırsat verdi."

"Sonuçta bu bir iş ve siz de oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız."

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool