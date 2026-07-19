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Formula 1 Belçika GP

Rossi'den Norris'e övgü: "Onunla gurur duyuyorum"

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Lando Norris ile gurur duyduğunu söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lando Norris, Valentino Rossi

Valentino Rossi, Goodwood Hız Festivali'nde Sky Sports F1'e verdiği röportajda, çocukluğundan bu yana kendisini idol olarak gören Lando Norris'in Formula 1 dünya şampiyonu olmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Norris, Oscar Piastri ile yaşadığı takım içi rekabetin ve sezonun son bölümünde Max Verstappen'le verdiği şampiyonluk mücadelesinin ardından 2025 Abu Dabi Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Rossi şu ifadeleri kullandı: "Lando'yla gerçekten ama gerçekten gurur duyuyorum."

"Bazen ona mesaj atıp onunla gurur duyduğumu söylüyorum."

"Çünkü çocukken beni takip ettiğini biliyorum."

"Şimdi ise geldiği noktaya ve Formula 1 dünya şampiyonu oluşuna bakınca bu benim için gerçekten harika bir duygu."

"Sarı tribünleri gördüğümde büyük mutluluk duyuyorum, sanki onların küçük bir kısmı bana da aitmiş gibi hissediyorum."

"Formula 1 pilotları ile MotoGP sürücüleri arasındaki bu bağ çok güzel. MotoGP'deki bütün sürücüler Formula 1'in büyük hayranı. Bu konular hakkında konuştuğumuzda her zaman keyif alıyoruz."

"Birbirine benzeyen ama aslında tamamen farklı iki dünya."

Rossi, Norris'in şampiyonluk sezonu özelinde Max Verstappen'le yaşadığı mücadeleye de değindi.

Gülerek, "Ben olsam Verstappen'le mücadele etmek istemezdim!" diyen İtalyan efsane, kendisinin böyle bir durumda muhtemelen Red Bull pilotuyla karşı karşıya geleceğini söyledi.

Buna karşın Norris'in yaklaşımını öven Rossi şöyle konuştu: "Norris hep sabrını korudu ve o dönemde gösterdiği olgunluk fark yarattı."

"Sonunda da neler yapabileceğini gösterdi ve dünya şampiyonluğunu kazandı. Onun adına gerçekten çok mutluyum."

Valentino Rossi, Lando Norris

Valentino Rossi, Lando Norris

Photo by: Yamaha MotoGP

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