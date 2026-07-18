Red Bull, 'Macarena' arka kanadını Macaristan GP'ye geri getirecek
Red Bull Teknik Direktörü Pierre Wache, Max Verstappen'in güvenlik nedeniyle sert şekilde eleştirdiği döner arka kanadın Macaristan Grand Prix'sinde yeniden kullanılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Ferrari'nin 2026 Formula 1 teknik kurallarıyla birlikte ilk kez kullandığı döner arka kanat sistemi, düzlük modunda hava direncini azaltarak düzlük hızını artırıyor. Red Bull da bu çözümü Miami Grand Prix'sinde RB22'ye uyarlamıştı.
Ancak Max Verstappen'in son iki yarışta Avusturya GP sıralama turlarında ve Britanya GP yarışında yaşadığı kazaların ardından Red Bull, Belçika Grand Prix'sinde yeniden standart arka kanadı kullanma kararı aldı.
Buna rağmen Verstappen'in 'son derece tehlikeli' olarak nitelendirdiği döner arka kanat tamamen rafa kaldırılmış değil. Red Bull, sistemi güvenli hale getirecek çözümü bulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanmayı planlıyor.
Teknik Direktör Pierre Waché, sorunun Silverstone'daki kazanın ardından net şekilde tespit edildiğini söyledi.
"Silverstone kazasının ardından fark ettiğimiz mekanik bir sorun vardı."
"Bunu düzelttik. Şimdi yeniden araca takmadan önce sistemin tamamen güvenilir olduğundan emin olmaya çalışıyoruz."
"Her şey planlandığı gibi giderse Budapeşte'ye hazır olacak."
"Silverstone'dan sonra artık her şey netleşti. Kanadı detaylı şekilde inceledik. Sorunun ne olduğunu biliyoruz ve nasıl çözüleceğini de biliyoruz."
"Şimdi tek yapmamız gereken, sistemi tamamen güvenilir hale getirip sorunsuz çalıştığından emin olmak."
Belçika GP cuma antrenmanlarında ilk seansı lider tamamlayan Verstappen, ikinci antrenmanda ise Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin yaklaşık yarım saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı. McLaren pilotu Lando Norris ise ikilinin arasında ikinci oldu.
Verstappen'in ilk gün performansını değerlendiren Waché şu ifadeleri kullandı: "İyi bir başlangıç yaptık."
"Ama duyduklarımdan anladığım kadarıyla Max henüz tamamen memnun değil."
"Özellikle tek tur performansında araç dengesi üzerinde hâlâ geliştirmemiz gereken noktalar var."
"Ayrıca lastik aşınması konusunda da daha iyi olmamız gerekiyor."
Pierre Wache, Technical Director of Oracle Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
Belçika Grand Prix'si - Cuma Günü
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