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Formula 1 Britanya GP

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Kimi Antonelli, Britanya Grand Prix'sinde puansız kalmasına rağmen şampiyonluk yarışındaki ivmeyi kaybetmediklerini söyledi.

Ronald Vording Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli'nin şampiyona liderliği, Britanya Grand Prix'sinin ardından en yakın rakibi George Russell karşısında 25, Ferrari pilotu Lewis Hamilton karşısında ise 32 puana düştü.

Geçen sezon Avrupa yarışlarında saf performans açısından zorlanan genç İtalyan pilot için bu yıl ise tablo tamamen farklı.

Antonelli, İspanya Grand Prix'sinde ikinci sırada ilerlerken güç ünitesi arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Silverstone'da ise kırılan tekerlek hava yönlendirme parçası ve sonrasında aldığı pist limitleri cezası nedeniyle puansız ayrıldı.

Antonelli believes he would have beaten Charles Leclerc at Silverstone without his wheel shield failure

Antonelli believes he would have beaten Charles Leclerc at Silverstone without his wheel shield failure

Pist limitlerini tekrar tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı zaman cezasının ardından yarışın son bölümünde güvenlik aracının yarışa dahil olması da Antonelli'nin şansını tamamen bitirdi.

Yarış güvenlik aracı arkasında tamamlanınca Mercedes pilotu 15. sırada kaldı ve puan alamadı.

Antonelli, tüm olumsuzluklara rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

"Piste her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı gösterdim."

"Hâlâ bir puan alma ihtimali olduğunu gördüm ve bunu başarmak için sonuna kadar zorladım."

"Aslında bunu başarabilecek durumdaydım ancak ardından güvenlik aracı çıktı ve bunu deneme fırsatım bile kalmadı."

"Çok fazla puan kaybettik ancak ivmemiz hâlâ bizimle. Çünkü bu hafta sonu hızımızı gösterdik. Hem benim hem de takımın, otomobilin doğru çalışma aralığında olduğu zaman neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bu yüzden hâlâ doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum."

Yaşadığı hayal kırıklığının motivasyonunu artırdığını söyleyen Antonelli sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yaşananlar içimdeki ateşi daha da büyüttü."

"Spa'ya gidip çok daha iyi bir iş çıkarmak için bana ekstra motivasyon verdi."

Antonelli believes his time penalty for exceeding track limits was unfair, but Mercedes decided not to contest the decision after the race

Antonelli believes his time penalty for exceeding track limits was unfair, but Mercedes decided not to contest the decision after the race

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