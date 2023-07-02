Verstappen: "Bugün çok keyif aldım!"

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı Avusturya GP'nin şüphesiz en iyi ismiydi ve rahat bir zafer elde etti.

Son bölümde fazladan bir pit stop yapmasına rağmen liderliğini koruyan Verstappen, en hızlı turu da atarak hafta sonunu 34 puanla kapattı.

Verstappen, yarıştan sonra şöyle konuştu: "Sanırım benim için en önemli şey ilk turda önde kalmaktı. Sonrasında kendi yarışımızı çıkarabileceğimizi biliyorduk."

"Sanal güvenlik aracı periyodunda pite girmemeyi ve sadece normal stratejimizi uygulamayı tercih ettik. Bence bu gerçekten işe yaradı çünkü lastik aşınması burada çok fazlaydı."

"Bence stintlerimiz mükemmeldi. Kısacası harika bir gündü, çok keyif aldım."

Verstappen, herkesin pite girdiği sanal güvenlik aracı periyodunda yola devam etmeyi seçti.

Stratejileriyle ilgili herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Sanal güvenlik aracı çıkmadan önceki birkaç turda arayı epey açtığımızı görebiliyordum."

"Bu yüzden eninde sonunda onları geçeceğim ortadaydı. Bence kendi planımızı takip etmek o an için en iyi yoldu." dedi.

Son bölümde en hızlı turu da atan Verstappen, hafta sonunu maksimum puanla kapattı ve şampiyonadaki puan farkını iyice açtı.

Şampiyonlukla ilgili soru üzerine Verstappen, "Henüz bunu düşünmek istemiyorum. Sadece bu aracı sürmenin ve takımla çalışmanın tadını çıkarıyorum."

"Bence tüm hafta sonu gerçekten iyi bir iş çıkardık. Bir sprint hafta sonu her zaman büyük telaş içinde geçiyor ve pek çok şey ters gidebiliyor."

"Neyse ki bu hafta sonu bizim için pek çok şey yolunda gitti. Bu yüzden bu hafta sonundan çok memnunum."

"Şimdi Silverstone'a odaklanacağız." dedi.