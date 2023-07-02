Avusturya'da günün pilotu Norris oldu

Lando Norris, güncellenen McLaren ile güçlü bir yarış çıkardı ve uzun süre hem Lewis Hamilton hem de Ferrari pilotu Carlos Sainz ile mücadele etti.

Sonunda damalı bayrağı beşinci sırada gören İngiliz pilot, bu yılki en iyi sonuçlarından birisini elde etmiş oldu.

Ortaya koyduğu performansla da günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Fernando Alonso Suudi Arabistan Max Verstappen Avustralya Sergio Pérez Azerbaycan Sergio Pérez Miami Max Verstappen Monako Esteban Ocón İspanya Lewis Hamilton Kanada Alejandro Albón Avusturya Lando Norris

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 39 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 14 Sergio Pérez 13 Charles Leclerc 11 Daniel Ricciardo 10 Valtteri Bottas 6 Fernando Alonso 5 Lando Norris 5 Kimi Räikkönen 5 Alexander Albon 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1 Esteban Ocon 1