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Avusturya'da günün pilotu Norris oldu

Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris oldu.

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Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lando Norris, güncellenen McLaren ile güçlü bir yarış çıkardı ve uzun süre hem Lewis Hamilton hem de Ferrari pilotu Carlos Sainz ile mücadele etti.

Sonunda damalı bayrağı beşinci sırada gören İngiliz pilot, bu yılki en iyi sonuçlarından birisini elde etmiş oldu.

Ortaya koyduğu performansla da günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Monako  Esteban Ocón
Spain İspanya  Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 5
 Lando Norris 5
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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