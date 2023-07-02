Avusturya'da günün pilotu Norris oldu
Avusturya Grand Prix'sinde günün pilotu McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris oldu.
Lando Norris, güncellenen McLaren ile güçlü bir yarış çıkardı ve uzun süre hem Lewis Hamilton hem de Ferrari pilotu Carlos Sainz ile mücadele etti.
Sonunda damalı bayrağı beşinci sırada gören İngiliz pilot, bu yılki en iyi sonuçlarından birisini elde etmiş oldu.
Ortaya koyduğu performansla da günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Monako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|5
|Lando Norris
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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