Verstappen'in ekibi, McLaren ile görüşme gerçekleştirdi

Max Verstappen'in geleceğiyle ilgili tartışmalar, Britanya merkezli The Daily Mail gazetesinin Avusturya Grand Prix'si öncesinde Verstappen cephesinin McLaren Racing CEO'su Zak Brown ile olası bir transfer için 'ön görüşmeler' gerçekleştirdiğini yazmasının ardından yeniden alevlenmişti.

Sky Sports F1'in haberine göre ise ilk adımı atan taraf McLaren değil, Verstappen'in temsilcileriydi.

Sky Sports News muhabiri Craig Slater, pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunun gerçekten yaşandığını öğrendim ve görüşmeleri başlatan taraf Max Verstappen'in ekibiydi."

"Bu noktada akla gelen ilk soru şu olur: Max Verstappen neden McLaren'a gitmek istesin? Bu sezon çok iyi durumda değiller ancak Max, onların kazanabilecek bir araç geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyor. Durumu hızlı şekilde tersine çevirebilirler."

"Sahip oldukları teknik kadroyu biliyor. Andrea Stella ve Zak Brown tarafından çok iyi yönetiliyorlar ve çok güçlü mühendisleri var. Hatta bunların önemli bir kısmını Red Bull'dan transfer ettiler."

"Ayrıca Max'in kariyerindeki en önemli isimlerden biri olan yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi de 2028'den itibaren kadrolarına katıyorlar. Bu da McLaren'ı daha cazip bir seçenek haline getiriyor."

Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Slater'a göre Mercedes ihtimali de eskisi kadar güçlü görünmüyor.

"Bir de Mercedes'te şu anda boş koltuk yok. Kimi Antonelli şampiyonaya liderlik ediyor. Mercedes, 'Gerçekten Max Verstappen'i onun yanına getirip kariyerinin daha başındaki gelişimini riske atmak ister miyim?' diye düşünüyor olabilir."

"George Russell da 'Gelecek sezon %100 Mercedes'te olacağım' dedi. Yani sağlam bir sözleşmesi var. Ferrari'de de yer olmayabilir. Gerçekçi olarak Max'in gidebileceği başka neresi var? Muhtemelen yok. Bu nedenle McLaren en güçlü seçenek olabilir."

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Verstappen'in menajerlik ekibi, pilotun ilk tercihinin Red Bull'da kalmak olduğunu vurguladı.

Verstappen'in Red Bull ile sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Ancak mevcut anlaşmasında bulunan çıkış maddesi sayesinde, ağustos ayındaki yaz arasına girildiğinde pilotlar klasmanında ilk iki sıranın dışında kalması halinde 2027 sezonu için başka bir takıma geçebileceği belirtiliyor.

Verstappen'in McLaren'a transferi önündeki en büyük engel ise takımın mevcut pilot kadrosu.

Hem son dünya şampiyonu Lando Norris hem de Oscar Piastri uzun vadeli sözleşmelerle Woking merkezli takıma bağlı bulunuyor.

Son günlerde Verstappen'in McLaren'a, Piastri'nin ise Red Bull'a geçmesini içeren doğrudan bir pilot takasının gündeme gelebileceği iddia edildi.

Piastri'nin menajerliğini eski Red Bull pilotu Mark Webber yürütüyor. Red Bull ile güçlü bağlara sahip olması nedeniyle Avustralyalı pilotun olası bir anlaşmada kilit isim olabileceği öne sürülüyor.

Ancak edinilen bilgilere göre Piastri, McLaren'daki durumundan memnun ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Slater bu konuda şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar burada bir koltuğun açılabileceğini düşünüyor çünkü Oscar Piastri'nin menajeri Mark Webber ve onun Red Bull ile güçlü bağları var. Bu yüzden böyle bir pilot takası fikri ortaya atılıyor."

"Oscar Piastri'nin düşünce yapısına gelince... McLaren'daki üst düzey isimler bana onun takımda mutlu olduğunu, çok sıkı çalıştığını ve şampiyonluğu McLaren ile kazanmayı hedeflediğini söylüyor."

Öte yandan McLaren CEO'su Zak Brown da Avusturya Grand Prix'si öncesinde Verstappen ihtimali sorulduğunda bu olasılığı kesin bir dille reddetmedi.

Brown, Sky Sports F1'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Lando ya da Oscar başka bir takıma gitmek isterse çok şaşırırım çünkü ikisi de burada çok mutlu."

"Elbette sözleşmeleri var ama bunun ötesinde de hem biz onlardan memnunuz hem de onlar bizden memnun."

"Ama diyelim ki çok sıra dışı bir şey yaşandı ve biri küvetten çıkarken muz kabuğuna basıp düştü... O zaman tabii ki tercihimiz dört kez dünya şampiyonu Max olur."