Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Kâğıt üzerinde bakıldığında Max Verstappen’in geleceği net görünüyor. Dört kez dünya şampiyonu Hollandalı pilotun Red Bull Racing ile sözleşmesi 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Ancak kontratta yer alan ve Verstappen’e sezon sonunda takımdan ayrılma hakkı tanıyabilecek özel bir madde, son dönemde transfer söylentilerinin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Haziran ayında Alman Bild gazetesi, Red Bull yönetiminin Verstappen’in erken ayrılık maddesini satın al00mak istediğini ancak pilotun bu teklifi kabul etmediğini öne sürdü. Bu iddianın ardından kulislerdeki hareketlilik daha da arttı.

Hollanda basınından De Limburger’e göre Red Bull yönetimi, Verstappen’in geleceği konusunda net bir taahhütte bulunmamasından rahatsızlık duyuyor. Haberde, takımın Hollandalı pilotun karar vermek için süre istemesini olumlu karşılamadığı ifade edildi.

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Britanya Grand Prix’sinin ardından Londra’da Verstappen, menajerleri ve Red Bull yöneticilerinin katılacağı bir toplantı planlandığı öne sürülüyordu. Ancak Silverstone hafta sonu boyunca yapılan görüşmelerin ardından bu toplantının iptal edildiği bildirildi.

Bu gelişme, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiği şeklinde yorumlandı. Silverstone’daki teknik arıza nedeniyle yarış dışı kalınması da Verstappen’in mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği artırmış olabilir.

İddiaları daha da güçlendiren bir başka haber ise De Telegraaf’tan geldi. Gazete, Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché’nin son dönemde Verstappen’in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile bazı teknik bilgileri paylaşmayı bıraktığını yazdı. Habere göre amaç, olası bir ayrılık durumunda hassas bilgilerin rakip takımlara ulaşmasını engellemek.

Red Bull'un Belçika'da rekabetçi bir performans sergileyememesi halinde Verstappen’in geleceğine ilişkin spekülasyonlar daha da artabilir.

De Limburger’in haberine göre Verstappen yalnızca takım değiştirme seçeneklerini değerlendirmiyor. Hollandalı pilotun, Formula 1’den tamamen ayrılma ihtimalini de göz önünde bulundurduğu belirtiliyor.

Bu senaryo ilk bakışta radikal görünse de Verstappen geçmişte birçok kez Formula 1’de mümkün olduğunca uzun süre kalmak gibi bir hedefi olmadığını söylemişti. Dayanıklılık yarışları ve farklı motor sporları kategorilerine olan ilgisi de biliniyor.

Yine de mevcut şartlarda en güçlü ihtimalin takım değişikliği olduğu düşünülüyor. Son dönemde adı en sık anılan ekip ise McLaren.

McLaren CEO’su Zak Brown böyle bir ihtimali kamuoyu önünde reddetmiş olsa da Motorsport Week’in haberine göre Verstappen ve menajerleri, Woking merkezli takımla uzun vadeli bir anlaşma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Eğer böyle bir transfer gerçekleşirse koltuğunu kaybetmesi beklenen isim ise Oscar Piastri olacak. Daily Mail’in iddiasına göre Avustralyalı pilot McLaren’dan ayrılmak istemiyor. Ancak Verstappen’in gelişi halinde Piastri’nin Red Bull’un en güçlü adaylarından biri olacağı düşünülüyor.

Şu an için kesin olan tek şey ise tarafların sessizliğini koruması. Ne Verstappen cephesinden ne de Red Bull’dan çıkan haberleri doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak son haftalarda yaşanan gelişmeler, Formula 1 pilot pazarının önümüzdeki aylarda çok daha hareketli geçebileceğini gösteriyor. Verstappen’in vereceği karar, yalnızca kendi kariyerini değil, 2027 sezonu öncesinde birçok takımın sürücü planlarını da doğrudan etkileyebilir.