Eski Red Bull mekanikeri: "Red Bull, aracın ağırlığını azaltmış olabilir"
Eski Red Bull mekanikeri Calum Nicholas, Red Bull'un Avusturya Grand Prix'sindeki performans artışının yalnızca aerodinamik güncellemelerden değil, bir ağırlık azaltma programından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Red Bull, Avusturya Grand Prix'si hafta sonuna kapsamlı bir güncelleme paketiyle geldi. FIA'nın resmi teknik belgelerinde yedi farklı değişiklik yer alırken, bu güncellemelerin büyük bölümü hava akışının yönlendirilmesi ve aerodinamik verimliliğin artırılmasına odaklandı.
Yapılan değişiklikler arasında sidepod hava girişleri, motor kapağı, tabanın üst ve alt yüzeyi, arka köşeler ile arka süspansiyon kaplamaları bulunuyordu.
Takımın resmi Talking Bull podcast'inde konuşan ve şu anda Red Bull elçisi olarak görev yapan Calum Nicholas, getirilen paketin kapsamına dikkat çekti.
Nicholas, "FIA'nın yayımladığı belgeye baktığınızda çoğu güncellemenin hava akışı yönetimiyle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Amaç tamamen daha fazla yere basma kuvveti elde etmek ve aracı daha verimli hale getirmek."
"Sidepod girişlerinden motor kapağına, tabanın üst kısmından alt kısmına, arka köşelerden arka süspansiyon kaplamalarına kadar her yerde değişiklik var. Gerçekten çok kapsamlı bir paket ve neredeyse bir 'B-spec' araç hissi veriyor."
"Ama gördüğümüz performansın büyük kısmı uygulanan 'diyet programından' gelmiş olabilir."
"Sezonun başında aracın ciddi şekilde fazla kilolu olduğunu konuşmuştuk. Bu performans artışının ne kadarının gövde altında yapılan, dışarıdan göremediğiniz ve FIA belgelerinde açıklanması gerekmeyen güncellemelerden kaynaklandığını merak ediyorum."
"Bunlar size ciddi zaman kazandırabilecek geliştirmeler olabilir. Ağırlık azaltma çalışmaları tamamen küçük kazanımları bir araya getirmekle ilgilidir."
"Dolayısıyla performansın ne kadarının açıkladığımız aerodinamik güncellemelerden, ne kadarının ise birkaç kilo vermekten geldiğini gerçekten merak ediyorum." şeklinde konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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