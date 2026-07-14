Vasseur: "Hamilton'ın yükselişinin arkasında tek bir sebep yok"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'deki zorlu ilk sezonunun ardından 2026'da etkileyici bir geri dönüş yaptı. Britanyalı pilot, bu sezon beş kez podyuma çıkarken Barselona'da yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk Grand Prix zaferini elde etti.

Hamilton'ın performansındaki yükselişin en önemli sebebi sorulan Fred Vasseur, şu yanıtı verdi: "Bence bu iki tarafın da katkısıyla gerçekleşti."

"Biz Lewis'i artık daha iyi tanıyoruz, o da takımı daha iyi tanıyor."

"Ayrıca bu araç üzerinde en başından beri birlikte çalışıyoruz. Bu projeye yaklaşık bir yıl önce başladığımızda Lewis de bizimleydi."

"Bu süreç küçük taşların üst üste konulması gibi ilerledi. Ortada her şeyi değiştiren tek bir unsur ya da bir dönüm noktası yok."

"Bugün her şey çok daha uyumlu. Araç geçen yıla göre kesinlikle daha iyi ve adım adım gelişmeye devam ediyor."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button ise Hamilton'ın yükselişinin temel nedeninin Ferrari'nin 2026 aracı olduğunu düşünüyor.

Sky Sports F1 Show'a konuşan eski McLaren pilotu, Hamilton'ın kış boyunca mühendisleriyle çalışma fırsatı bulmasının önemli olduğunu ancak asıl belirleyici etkenin otomobilin karakteri olduğunu söyledi.

"Kış boyunca oturup hangi şeylerin onun için işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını konuşma fırsatı bulduklarından eminim."

"İlk yıl olduğu için pilot ile yarış mühendisi arasındaki ilişkiyi oturtmak her zaman zordur. Özellikle de Mercedes'te Peter Bonnington gibi biriyle yıllarca çalıştıktan sonra."

"Bu elbette etkili olmuştur ama bence en büyük etken araç. Bu araç Lewis'in sürüş stiline daha uygun."

"His açısından alışık olduğu türde bir Formula 1 aracı kullanıyor."

"Bence bu faktör, takıma alışmaktan ya da takımın sizi dinlemeye başlamasından çok daha önemli."