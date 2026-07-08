Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Ayrton Senna’nın yarış kaskı yarım milyon sterline satıldı

Formula 1 tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Ayrton Senna’nın 1992 sezonunda kullandığı yarış kaskı, Silverstone’da düzenlenen açık artırmada 500 bin sterline alıcı buldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yayın tarihi:
SanMarinosenna

SanMarinosenna

Efsanevi Brezilyalı pilot Ayrton Senna’nın 1992 Formula 1 sezonda kullandığı kask, Silverstone’daki müzayede sırasında beklentilerin çok üzerinde bir fiyata satıldı.

7 Temmuz’da Silverstone Müzesi’nde düzenlenen açık artırma, BUDDS Auctions tarafından gerçekleştirildi. Müzayede şirketinin verdiği bilgiye göre bu kask, ilk kez kamuya açık bir satışta koleksiyonerlerin karşısına çıktı.

Kaskın orijinalliği, McLaren tarafından verilen resmi sertifikayla doğrulandı. Ayrıca Senna’nın bu kaskı kullandığını gösteren çok sayıda dönem fotoğrafı da bulunuyor.

Üç kez dünya şampiyonu Senna, söz konusu kaskı 1992 sezonunda Britanya, Almanya ve Macaristan Grand Prix’lerinde kullandı. Brezilyalı pilot, Macaristan Grand Prix’sindeki zaferini de bu kaskla elde etmişti.

Müzayede öncesinde kaskın değerinin 80 bin ila 120 bin sterlin arasında olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yoğun ilgi nedeniyle tekliflerin hızla yükselmesi sonucunda tarihi parça tam 500 bin sterline satıldı.

Bu sonuç, Formula 1 tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Senna’ya ait yarış ekipmanlarının koleksiyonerler gözündeki değerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Kemal Şengül

Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Formula 1
Formula 1
Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Monaghan, Red Bull’dan ayrılıyor: Kararın arkasında takım politikası mı var?

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Monaghan, Red Bull’dan ayrılıyor: Kararın arkasında takım politikası mı var?

Ferrari'nin güncellenmiş "Macarena" arka kanadı ortaya çıktı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Ferrari'nin güncellenmiş "Macarena" arka kanadı ortaya çıktı

Son Haberler

Ayrton Senna’nın yarış kaskı yarım milyon sterline satıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Ayrton Senna’nın yarış kaskı yarım milyon sterline satıldı

Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen’in geleceği belirsizliğini koruyor: Red Bull’dan ayrılık ihtimali güçleniyor mu?

Monaghan, Red Bull’dan ayrılıyor: Kararın arkasında takım politikası mı var?

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Monaghan, Red Bull’dan ayrılıyor: Kararın arkasında takım politikası mı var?

Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Toprak: "Sachsenring benim için çok özel bir yer”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle