Ayrton Senna’nın yarış kaskı yarım milyon sterline satıldı
Formula 1 tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Ayrton Senna’nın 1992 sezonunda kullandığı yarış kaskı, Silverstone’da düzenlenen açık artırmada 500 bin sterline alıcı buldu.
SanMarinosenna
Efsanevi Brezilyalı pilot Ayrton Senna’nın 1992 Formula 1 sezonda kullandığı kask, Silverstone’daki müzayede sırasında beklentilerin çok üzerinde bir fiyata satıldı.
7 Temmuz’da Silverstone Müzesi’nde düzenlenen açık artırma, BUDDS Auctions tarafından gerçekleştirildi. Müzayede şirketinin verdiği bilgiye göre bu kask, ilk kez kamuya açık bir satışta koleksiyonerlerin karşısına çıktı.
Kaskın orijinalliği, McLaren tarafından verilen resmi sertifikayla doğrulandı. Ayrıca Senna’nın bu kaskı kullandığını gösteren çok sayıda dönem fotoğrafı da bulunuyor.
Üç kez dünya şampiyonu Senna, söz konusu kaskı 1992 sezonunda Britanya, Almanya ve Macaristan Grand Prix’lerinde kullandı. Brezilyalı pilot, Macaristan Grand Prix’sindeki zaferini de bu kaskla elde etmişti.
Müzayede öncesinde kaskın değerinin 80 bin ila 120 bin sterlin arasında olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yoğun ilgi nedeniyle tekliflerin hızla yükselmesi sonucunda tarihi parça tam 500 bin sterline satıldı.
Bu sonuç, Formula 1 tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Senna’ya ait yarış ekipmanlarının koleksiyonerler gözündeki değerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
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