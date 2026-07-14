Stroll: "Spa bizim için sezonun en kötü yarışı olacak"

Aston Martin, 2026 sezonunda beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Takım, sıralama turlarında tek tur performansında en yakın rakibi Cadillac'ın yaklaşık bir saniye gerisine düşerken, bu fark hem Avusturya hem de Silverstone hafta sonunda görüldü.

Takvimin en uzun pisti olan Spa-Francorchamps'ın ise AMR26'nın zayıf yönlerini daha da belirgin hale getirmesi bekleniyor.

Belçika Grand Prix'si öncesinde konuşan Lance Stroll, Spa'nın Aston Martin için en zor pist olduğunu söyledi.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stroll, "Spa'nın bizim için gerçekten çok zor geçeceğini biliyoruz. Muhtemelen sezonun en kötü yarışı olacak."

"Orada bizi çok zor bir hafta sonu bekliyor. Umarım Budapeşte'de performans açısından büyük bir sıçrama yaşayabiliriz." dedi.

Stroll'un Budapeşte konusundaki iyimserliğinin nedeni, Aston Martin'in sezonun ilk büyük güncelleme paketini Macaristan Grand Prix'sinde kullanmayı planlaması.

İngiliz ekip, sezonun ilk yarısında küçük güncellemeleri kademeli olarak getirmek yerine tek ve kapsamlı bir geliştirme paketi hazırlamayı tercih etti.