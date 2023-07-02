Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"

Ferrari bu hafta sonu için yeni bir güncelleme paketi getirdi ve genel olarak ileriye doğru gitmiş gibi göründü.

Ancak özellikle yarış temposunda yine güçlü bir Red Bull vardı ve Leclerc, ikinci olabildi.

Aracın Avusturya'da daha güçlü görünüp görünmediği sorusuna Leclerc, "Sanırım cuma ve bugün maksimumu almayı başardık."

"Cumartesi günü tempomdan uzak kaldım fakat şimdi podyuma geri dönmek güzel."

"Getirdiğimiz son güncellemeler, bu koşullarda kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağladı ve bu da gelecek için iyi görünüyor."

"Takım bu güncellemeleri daha erkene çekerek mükemmel bir iş çıkardı. Bu harika bir şey."

"Fakat hâlâ yapılacak çok iş var çünkü Max ve Checo çok hızlıydı." yanıtını verdi.

Leclerc, Verstappen'i ardında tutmak için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Monakolu pilot, "Önümüzde araç varken oldukça zorlanıyoruz, bu yüzden sahip olduğu yarış temposuyla Max'i tüm yarış geride tutmanın zor olacağını bilsem de pist pozisyonunu almaya çalıştım."

"Denedim ama yeterli olmadı. Fakat en azından podyuma dönmek güzel oldu. Özellikle de biraz daha zor geçen son birkaç yarıştan sonra bunu yapabilmek harika." dedi.

Leclerc, bir sonraki yarış olan Silverstone içinse sabırsızlanıyor.

Monakolu pilot, "Avusturya ile birlikte Silverstone, cadde pistleri haricinde en sevdiğim iki pist."

"Silverstone'da her zaman harika sonuçlar elde ettik. Umarım aracımızdaki yeni güncellemelerden faydalanabilir ve Red Bull'lara biraz daha fazla meydan okuyabiliriz." dedi.