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Formula 1 Britanya GP

Piastri: "Silverstone tüm zayıf noktalarımızı açığa çıkardı"

Oscar Piastri, McLaren'ın 2026 Formula 1 sezonunda özellikle zorlu hava koşullarında performans kaybettiğini belirterek, Silverstone'un takımın zayıf yönlerini net şekilde ortaya çıkardığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Britanya Grand Prix'sinde McLaren, Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un gerisinde kalmasının ardından hafta sonunun dördüncü en hızlı takımı konumundaydı. 

MCL40, hafta sonu boyunca performans açısından oldukça dar bir çalışma aralığında kalırken, Oscar Piastri de yüksek hızlı Becketts ve Chapel virajlarında spin atmıştı.

Silverstone Pisti, güçlü ve değişken rüzgârlarıyla biliniyor. Piastri özellikle rüzgârın McLaren'ın performansını ciddi şekilde etkilediğini ve aracı ideal çalışma aralığının dışına çıkardığını söyledi.

Avustralyalı pilot, "Bence Silverstone'daki koşullar zayıf olduğumuz noktaları ortaya çıkardı."

"Pist tutuşunun yüksek olduğu ve koşulların istikrarlı seyrettiği durumlarda mücadeleye ortak olabiliyoruz ya da en azından ona çok yakın oluyoruz."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

"Koşullar istikrarlı olduğunda iyi görünüyoruz ve bazı eksiklerimizi gizleyebiliyoruz." dedi.

Ancak Silverstone sıralama turlarındaki gibi zorlu şartlarda durumun değiştiğini söyleyen Piastri, sorunların daha görünür hale geldiğini belirtti.

"Ancak Silverstone sıralama turlarındaki koşullar gerçekten çok zorluydu, böyle durumlarda saklanabileceğiniz hiçbir yer olmuyor."

"Bu yüzden zorlanmamız ve rakiplerimizin gerisinde kalmamız benim için büyük bir sürpriz olmadı."

McLaren'ın geliştirmesi gereken alanların belli olduğunu ifade eden Piastri, takımın özellikle ideal çalışma penceresinin dışına çıkıldığında performans kaybettiğini vurguladı.

"Üzerinde çalışmak istediğimiz çok net alanlar var."

"Her şey ideal çalışma aralığımızın biraz dışına çıktığında performansımız düşüyor."

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