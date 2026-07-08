Monaghan, Red Bull’dan ayrılıyor: Kararın arkasında takım politikası mı var?
Red Bull Racing’in uzun yıllardır görev yapan baş mühendislerinden Paul Monaghan’ın takımdan ayrılarak Cadillac’a katılacağı yönündeki iddialar güçlenmeye devam ediyor.
Paul Monaghan, Head of Car Engineering, Red Bull Racing
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Paul Monaghan’ın 21 yılın ardından Red Bull Racing’e veda edeceğine yönelik söylentiler ilk olarak sezonun ilk yarısında ortaya çıkmıştı. Avusturya Grand Prix’si sırasında takım patronu Laurent Mekies, konuyla ilgili sorulara temkinli yaklaşarak “Pek çok söylenti dolaşıyor ancak bunların hepsi gerçekleşmiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak son bilgiler, Monaghan’ın gerçekten de Red Bull’dan ayrılacağını gösteriyor.
Bağımsız kaynakların aktardığına göre Monaghan, takımdan ayrılma ve Cadillac’a katılma sürecine ilişkin resmi işlemleri tamamladı. Böylece Red Bull'da geçirdiği 20 yıllık sürecin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Kulislere yansıyan bilgilere göre ayrılık kararının arkasında yalnızca yeni bir kariyer fırsatı bulunmuyor. Monaghan’ın, son dönemde Red Bull yönetiminin izlediği bazı politikalardan rahatsız olduğu belirtiliyor.
Özellikle takımın başarı temellerini atan birçok deneyimli çalışanın son yıllarda organizasyondan ayrılması veya görevlerine son verilmesi, bu rahatsızlığın başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Öte yandan Sky Sports F1’in haberine göre Monaghan’ın Britanya Grand Prix’sinde takım garajında yer almamasının nedeni de ortaya çıktı. Deneyimli mühendis, yeni görevine geçmeden önce uygulanması gereken zorunlu bekleme sürecine girdiği için Silverstone’da bulunmadı.
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