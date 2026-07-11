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Formula 1 Britanya GP

Buxton: "Hadjar, Ricciardo'dan bu yana Verstappen'in en güçlü takım arkadaşı"

Eski F1 TV sunucusu Will Buxton, Isack Hadjar'ın performansını överken, Fransız pilotun Max Verstappen'in Daniel Ricciardo'dan bu yana sahip olduğu en rekabetçi takım arkadaşı olduğunu söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Will Buxton, eski Formula 1 pilotu David Coulthard ile birlikte katıldığı Up To Speed podcast'inde Red Bull'un mevcut pilot kadrosunu değerlendirdi.

Max Verstappen'in sözleşmesindeki çıkış maddesine ilişkin söylentilerin devam ettiğini hatırlatan Buxton, "Verstappen takımda kalsa da, ya da başka bir takıma geçse de Red Bull yine sahip olduğu koltuk sayısından daha fazla pilota sahip olduğu bir durumla karşı karşıya."

Buxton, özellikle Isack Hadjar'ın performansına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bence Hadjar, Max Verstappen'in Daniel Ricciardo'dan bu yana sahip olduğu en güçlü takım arkadaşı."

"Gerçekten müthiş bir iş çıkarıyor. Arvid Lindblad ve Liam Lawson da öyle."

Red Bull'un genç pilot havuzunun oldukça güçlü olduğuna vurgu yapan Buxton, Formula 2'de yarışan Nikola Tsolov'u da öne çıkardı.

"Bir de Formula 2'de Nikola Tsolov var. Üst üste üç yarış kazandı. Buna arka arkaya iki ana yarış zaferi de dahil."

"Formula 2'de ters grid formatı nedeniyle aynı hafta sonunda hem sprint yarışını hem de ana yarışı kazanmak çok zordur. Bunu Silverstone'da başardı."

"Üst üste üç galibiyet aldı. Şimdi Red Bull'un önünde yeni bir pilot ikilemi daha var."

Eski Red Bull pilotu David Coulthard ise bunun aslında takım için olumlu bir problem olduğunu dile getirdi.

"Evet, ama bu sahip olunabilecek güzel bir problem."

"Diğer pilotlardan memnunlarsa, onu farklı bir takıma yerleştirmelerine yardımcı olma ihtimalleri her zaman vardır."

Coulthard, Red Bull'un motor sporlarına yaptığı yatırımlar sayesinde bu konuda rakiplerinden önde olduğunu da savundu.

"Motor sporlarına yaptıkları yatırımlar ve pilot programı açısından Red Bull'un yıllardır rakiplerinin önünde olduğunu düşünüyorum."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

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