Verstappen: "Bu zaferi kazanmayı beklemiyordum"

Yarışa sert lastiklerle başlayarak büyük avantaj yakalayan Verstappen, yarışın başında Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton karşısında lastiklerini çok iyi yönetti ve Mercedes pilotları pite girdikten sonra kendi pit stopuna kadar tam bir pit stopluk fark açmayı başardı.

Verstappen, pit stoptan Bottas'ın hemen arkasında çıksa da sadece birkaç viraj içerisinde yerini geri aldı. Pit stopta orta lastiklere geçen Verstappen, sadece 6 tur sonra tekrar sert lastiklere dönerek yarışı güvenli bir şekilde bitirebileceği lastiklere dönüş yapmış oldu.

Verstappen ve Bottas'ın ikinci pit stoplarının ardından Hamilton ilk sıraya yükseldi ve bir ara tek pit stopla yarışı tamamlayabileceği düşüncesi ortaya çıktı. Ancak Verstappen'in farkı kapatmaya başlamasının ardından Mercedes, Hamilton'ı da 2. kez pite aldı ve Verstappen rahat bir şekilde yarışı kazanarak bu seneki ilk zaferini elde etti.

Verstappen, "Böyle bir şey beklemiyordum. Ancak ilk stintin ardından lastiklerde gerçekten iyi durumda olduğumuzu gördük. Tabii ki Mercedes'in sert lastiklerle neler yapacağı soru işaretiydi."

"Araçta çok fazla performans vardı. Gerçekten hiç lastik sorunu yaşamadım. Zorlamaya devam ettik. Burada kazanmak gerçekten inanılmaz bir sonuç."

"Harika bir gün geçirdik. Doğru stratejiyle her şey yolunda gitti. Her şey pürüzsüz bir şekilde ilerliyordu."

"Kazandığım için inanılmaz mutluyum." dedi.

Verstappen, sert lastiklere rağmen gridde 4. sıradan çok iyi kalktı ve Racing Point'ten Nico Hulkenberg'i geçerek Mercedes pilotlarının hemen arkasına geldi.

Red Bull, bu süreçte Verstappen'i lastiklerine iyi bakması gerektiği konusunda uyardı ancak Verstappen kendilerine "Burası Mercedes'e yakın olabileceğimiz tek şansımız. Arkalarında babaanne gibi oturmayacağım!" cevabını verdi.

Yarışın ardından o anları açıklayan Verstappen, Mercedes'i yakalama fırsatının parmaklarının arasından kayıp gitmesini istemediğini söyledi.

Verstappen, "Bu sezon şu ana kadar onları zorlayabilme fırsatımız olmadı. Onları zorlayabileceğimizi gördüm."

"Bu yüzden onlara baskı kurmaya çalıştım. Pite girmek zorunda kaldılar ve sonrasında kendi performansıma odaklandım ve sonuna kadar yetecek o avantajı oluşturdum." dedi.

Silverstone'daki ikinci yarışta alınan sonuçla Verstappen, pilotlar şampiyonasında Bottas'ın önünde ikinci sıraya yükselmiş oldu.

Gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP'de Mercedes'leri yenip yenemeyeceği sorulduğunda Verstappen, "Bilmiyorum. Aracımıza daha iyi uyan yumuşak lastikleri kullanmamız gerekiyor."

"Ancak neler olacağını Barcelona'da göreceğiz. Şu an için sadece bu yarışı kazandığımız için mutlu olabiliriz." dedi.