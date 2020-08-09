Hamilton: "Lastiklerde çok büyük sıkıntılar yaşadık"

Podyum seremonisi öncesinde konuşan Hamilton, yarışının zorlu geçtiğini söyledi ve lastik aşımından memnun olmadığını belirtti.

İngiliz pilot şu açıklamalarda bulundu: "Öncelikle Red Bull'u ve Max'ı tebrik etmek isterim. Eğer onların lastiklerine bakarsanız, bizim bugün yaşadığımız sorunları yaşamadılar."

"Kesinlikle bugün yaşadığımız kadar sert bir kabarcıklanma sorunu yaşamayı beklemiyorduk. Ancak yarışın gidişatı beni gerçekten çok mutlu etti. Sanırım yarış sonlarına doğru tekrardan kabarcık sorunları başladı, ancak öndekileri yakalamak için gerçekten çok zorladım."

"Red Bull'a göre lastiklerde neden daha çok zorlandık bilmiyorum, ancak eminim ki takımımız nedenini bulmak için olabildiğince sıkı bir şekilde çalışıyordur çünkü daha önce böyle bir sorunla karşılaşmamıştık."

"Tahminime göre Pirelli, geçen hafta yaşanan lastik patlamalarından dolayı zorluk çekti. Bu yüzden her hafta sonu basınçları gittikçe arttırdılar. Şu anda lastikler bir balon gibi, böyle bir pistte kullandığımız en yüksek basınca sahipler."

"Bunun bizim performansımızda etkisinin olmasına şaşırmam, ancak başkalarının da bizim gibi kabarcıklanma ile mücadele edip etmediğini bilmiyorum, bu yüzden bu duruma bakmamız gerekecek."

Pit stop yapmaya geldiği sırada Hamilton, giriş çizgisine doğru ilerlerken lastiklerini kitledi ve aracını son anda yavaşlattı. İngiliz pilot, bunun sebebinin eski lastikler olduğunu söyledi.

Hamilton açıklamasına şu şekilde devam etti: "İlk stintte tur zamanı olarak Max'ın gerisine düşmeye başladığımda her şey çok zor bir hal aldı. İkinci stintte ise inanamayacağınız bir lastik tasarrufu yaptım."

"Elimde olan en iyi sürüşü yapıyordum ancak kabarcıklanmaya bir etkisi olmadı. Eninde sonunda neredeyse yarım lastikle sürüyordum. Eğer aynaya bakarsanız bir tarafın çok kötü bir halde, diğer tarafın ise fena olmayan bir halde olduğunu görürsünüz."

"Tabii ki de sona gidemeyeceğimiz konusunda, lastik patlatacağımız veya bir sorun çıkacağı konusunda endişelendim."