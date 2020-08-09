70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

Geçen hafta Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone pisti, bu kez 70. Yıl Dönümü GP adı altında F1'e bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptı. Geçen haftaya kıyasla hava daha sıcaktı ve Pirelli, hafta sonuna daha yumuşak lastikleri getirdi.

Daha yumuşak lastikler nedeniyle yarışta daha fazla pit stop vardı ve sürücüler yumuşak lastik dışındaki diğer lastikleri kullanmaya çalıştılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, startla birlikte yerini korurken, Lewis Hamilton takım arkadaşını zorlamasına rağmen ikinci sırada yer aldı. Max Verstappen ise henüz yarışın başında Nico Hulkenberg'i geride bıraktı.

Verstappen, Mercedes pilotlarının aksine sert lastiklere sahipti ve ilk bölümde çok iyi bir tempo yakalayarak iki Mercedes'ten kopmadı. Sonrasında Mercedes, her iki pilotunu da erkenden pite alıp sert lastiğe geçirdi.

Pistte devam eden Verstappen, eski lastiklere rağmen çok iyi turlar attı ve uzun ilk bölümün ardından pite girdi. Pitlerden Bottas'ın ardında çıksa da, daha henüz ilk metrelerde güzel bir geçiş yaparak tekrar liderliği almayı başardı.

Mercedes pilotları, lastik sorunları yaşamaya devam ettiler. Yarışın 33. turunda Red Bull, orta lastiklerden kurtulabilmek adına Verstappen'i pite alırken, Mercedes de Bottas'ı pite aldı. Hamilton ise pistte kalarak bölümü daha uzun tutmaya çalıştı.

Bitime 10 tur kala temposu iyice düşen Hamilton, takım tarafından pite alındı ve pitlerden dördüncü sırada döndü. İngiliz pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'i kısa süre içerisinde yakaladı ve pist üstünde güzel bir geçiş yaparak üçüncülüğe oturdu.

Hamilton, son bölümde Bottas'tan daha iyi tempoya sahipti ve takım arkadaşıyla arasındaki farkı kapatarak, Fin pilotun arkasına geldi. İngiliz pilot, güzel bir atakla ikinciliğe çıkmayı başardı ancak bu performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Red Bull pilotu Verstappen, sert lastik stratejisi ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Verstappen ve Red Bull böylelikle 2020 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı başardılar. Avusturyalı ekip ve Verstappen, son galibiyetlerini 2019 Brezilya'da almıştı.

Hamilton, son bölümde iyi bir tempo ortaya koymasının ardından takım arkadaşı Bottas'ın önünde damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Bottas üçüncü olup podyumu tamamlayan isim olurken, sert lastiklerle uzun bir son bölüm geçiren Leclerc dördüncü oldu ve takımına önemli puanlar getirdi.

Red Bull pilotu Alex Albon, sıralama turlarında geride kalmasına rağmen, yarışta iyi bir performans sergiledi ve beşinci olarak Avusturya'dan sonra ilk kez ilk beşe girdi.

Racing Point'te Lance Stroll ve Nico Hulkenberg sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. Racing Point, 5. sırada ilerleyen Hulkenberg'i son bölümde yumuşak lastiklere geçirerek fazladan bir pit stop yaptı.

Renault'dan Esteban Ocon, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek Renault'ya puan getirmeyi başardı. Günün son puanları Lando Norris ve Daniil Kvyat'a gitti.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk ondan başladığı yarışta 11. olabilirken, Sebastian Vettel hafta sonunu puansız kapattı.

Alman pilot, yarışın ilk virajında spin attı ve sonrasında yükselmeyi başarsa da ancak 12. olabildi.

McLaren'ın pit stop hatasının ardından Carlos Sainz da 13. olarak günü puansız kapattı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, iyi götürdüğü yarışta spin atarak geriye düşmekten kurtulamadı ve 14. oldu.

Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi damalı bayrağı gören ve ilk 19'u tamamlayan isimler oldular.

Yarış dışı kalan tek isim Haas pilotu Kevin Magnussen oldu.

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: