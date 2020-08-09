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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Yarış raporu

70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!

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70. Yıl Dönümü GP: Mercedes'in galibiyet serisine Verstappen son verdi!
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 14:34

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Silverstone pistinde gerçekleştirilen 5. yarışı 70. Yıl Dönümü GP'de zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Geçen hafta Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone pisti, bu kez 70. Yıl Dönümü GP adı altında F1'e bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptı. Geçen haftaya kıyasla hava daha sıcaktı ve Pirelli, hafta sonuna daha yumuşak lastikleri getirdi.

Daha yumuşak lastikler nedeniyle yarışta daha fazla pit stop vardı ve sürücüler yumuşak lastik dışındaki diğer lastikleri kullanmaya çalıştılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, startla birlikte yerini korurken, Lewis Hamilton takım arkadaşını zorlamasına rağmen ikinci sırada yer aldı. Max Verstappen ise henüz yarışın başında Nico Hulkenberg'i geride bıraktı.

Verstappen, Mercedes pilotlarının aksine sert lastiklere sahipti ve ilk bölümde çok iyi bir tempo yakalayarak iki Mercedes'ten kopmadı. Sonrasında Mercedes, her iki pilotunu da erkenden pite alıp sert lastiğe geçirdi.

Pistte devam eden Verstappen, eski lastiklere rağmen çok iyi turlar attı ve uzun ilk bölümün ardından pite girdi. Pitlerden Bottas'ın ardında çıksa da, daha henüz ilk metrelerde güzel bir geçiş yaparak tekrar liderliği almayı başardı.

Mercedes pilotları, lastik sorunları yaşamaya devam ettiler. Yarışın 33. turunda Red Bull, orta lastiklerden kurtulabilmek adına Verstappen'i pite alırken, Mercedes de Bottas'ı pite aldı. Hamilton ise pistte kalarak bölümü daha uzun tutmaya çalıştı.

Bitime 10 tur kala temposu iyice düşen Hamilton, takım tarafından pite alındı ve pitlerden dördüncü sırada döndü. İngiliz pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'i kısa süre içerisinde yakaladı ve pist üstünde güzel bir geçiş yaparak üçüncülüğe oturdu.

 

Hamilton, son bölümde Bottas'tan daha iyi tempoya sahipti ve takım arkadaşıyla arasındaki farkı kapatarak, Fin pilotun arkasına geldi. İngiliz pilot, güzel bir atakla ikinciliğe çıkmayı başardı ancak bu performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Red Bull pilotu Verstappen, sert lastik stratejisi ve hatasız sürüşünün ardından damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaşan isim oldu. 

Verstappen ve Red Bull böylelikle 2020 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı başardılar. Avusturyalı ekip ve Verstappen, son galibiyetlerini 2019 Brezilya'da almıştı.

Hamilton, son bölümde iyi bir tempo ortaya koymasının ardından takım arkadaşı Bottas'ın önünde damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Bottas üçüncü olup podyumu tamamlayan isim olurken, sert lastiklerle uzun bir son bölüm geçiren Leclerc dördüncü oldu ve takımına önemli puanlar getirdi.

Red Bull pilotu Alex Albon, sıralama turlarında geride kalmasına rağmen, yarışta iyi bir performans sergiledi ve beşinci olarak Avusturya'dan sonra ilk kez ilk beşe girdi.

Racing Point'te Lance Stroll ve Nico Hulkenberg sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. Racing Point, 5. sırada ilerleyen Hulkenberg'i son bölümde yumuşak lastiklere geçirerek fazladan bir pit stop yaptı.

Renault'dan Esteban Ocon, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek Renault'ya puan getirmeyi başardı. Günün son puanları Lando Norris ve Daniil Kvyat'a gitti. 

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk ondan başladığı yarışta 11. olabilirken, Sebastian Vettel hafta sonunu puansız kapattı.

Alman pilot, yarışın ilk virajında spin attı ve sonrasında yükselmeyi başarsa da ancak 12. olabildi.

McLaren'ın pit stop hatasının ardından Carlos Sainz da 13. olarak günü puansız kapattı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, iyi götürdüğü yarışta spin atarak geriye düşmekten kurtulamadı ve 14. oldu.

Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi damalı bayrağı gören ve ilk 19'u tamamlayan isimler oldular.

Yarış dışı kalan tek isim Haas pilotu Kevin Magnussen oldu.

Formula 1'de sezonun altıncı yarışı önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 52 1:19'41.993    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 52 1:19'53.319 11.326 11.326
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 52 1:20'01.224 19.231 7.905
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 52 1:20'11.282 29.289 10.058
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 52 1:20'21.139 39.146 9.857
6 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 52 1:20'24.531 42.538 3.392
7 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 52 1:20'37.944 55.951 13.413
8 France Esteban Ocon Renault Renault 52 1:20'46.766 1'04.773 8.822
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 52 1:20'47.537 1'05.544 0.771
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 52 1:20'51.662 1'09.669 4.125
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 52 1:20'52.635 1'10.642 0.973
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 52 1:20'55.363 1'13.370 2.728
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 52 1:20'56.063 1'14.070 0.700
14 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 51 1 lap    
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 51 1 lap    
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 51 1 lap    
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 51 1 lap    
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 51 1 lap    
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 51 1 lap    
  Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 43      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Kemal Şengül

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