Verstappen: "Aracımız bu hafta sonu harikaydı"

Max Verstappen, Çin GP sprint yarışında zafere ulaşmasının yanı sıra hem pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazandı hem de pazar günü rahat bir galibiyet elde etti.

Şampiyonada puan farkını biraz daha açan Verstappen şöyle dedi: "Elbette harika hissediyorum."

"Hafta sonu başlamadan önce nasıl sonuçlanacağını asla bilemiyorsunuz. Sprint formatındaki hafta sonları genellikle daha kaotik geçiyor."

"Her zaman iyi şeyler yapmak istiyorsunuz ama bu hafta sonu gerçekten çok iyiydik. Bu yüzden takımdaki herkes çok mutlu."

"Bugünkü yarış hızımız sprint yarışına kıyasla daha iyiydi. Bu sayede biraz daha rahattım çünkü araç daha öngörülebilir davrandı."

Çin GP zaferinin bu yılki en baskı galibiyeti olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet, iyi bir galibiyetti."

"Takım harika bir iş çıkardı ve aracın dengesini giderek iyileştirdi."

"Araç hafta sonunun başından daha iyiydi." cevabını verdi.

Sıradaki yarış Miami olacak ve orada Red Bull'un nasıl performans sergileyeceği merak konusu.

O hafta sonuyla alakalı Verstappen, "Miami'de pist tamamen farklı. Farklı lastikler ve farklı asfalt var."

"Ne olacağını asla bilemezsiniz, mükemmel şekilde çalışmamız gerekiyor."

"Bugünküne benzer bir performans sergilemek için en iyi ayarları bulmamız gerekiyor."

"Bir sonraki yarışa bunu yapmaya çalışacağız ama şu anda bunu çok fazla düşünmek istemiyorum."

"Önce eve döneceğiz, sonra hazırlıklara başlayacağız. Umarım Miami'ye gittiğimizde bu yeterli olur." dedi.