Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Red Bull Racing'in efsane tasarımcısı Adrian Newey'in takımından ayrılmaya karar verdiği ve çok yakın zamanda ayrılık kararını duyuracağı ortaya çıktı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Newey, Williams ve McLaren'da geçirdiği dönemlerin ardından 2006'da yeni kurulan Red Bull Racing takımıyla anlaştı ve takımın şampiyonluklarında en önemli isimlerden birisi oldu.
Newey'in bir süredir Red Bull içerisinde yaşananlardan rahatsız olduğu ve farklı takıma geçebileceği, Ferrari ve Aston Martin takımlarının kendisiyle ilgilendiği söyleniyordu.
Bugün ilk olarak Auto Motor und Sport, Newey'in tam manasıyla ayrılmaya karar verdiğini ve bu konuda duyurunun yakında yapılacağını yazdı. Motorsport.com olarak, Newey'in Red Bull'dan ayrılma kararını takıma bildirdiği yönünde bilgi aldık.
Newey'in normalde Red Bull ile olan anlaşmasının 2025 sonunda bittiği düşünülüyordu ancak Newey'in son gelişmelerin ışığında ayrılma kararı aldığı anlaşılıyor. Newey'in, özellikle bu sene Red Bull'un takım patronu Christian Horner'ı içeren tartışmalar ve Horner'ın kendisine karşı olan tutumu nedeniyle anlaşmasının bitmesinden önce ayrılma kararı aldığı düşünülüyor.
Büyük beklenti, Newey'in Red Bull'dan ayrıldıktan sonra Ferrari'ye geçebileceği yönünde. Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün Lewis Hamilton'ı ikna etmesinin ardından Newey'i de takıma katarak yeni bir süper takım kurmayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak henüz bu konuda kesin denebilecek işaretler yok.
Bu gelişme, Max Verstappen ile bir başka şampiyonluğa giden Red Bull kampı için olumsuz bir haber olarak görülüyor.
Verstappen'in Red Bull'la 2028 sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Hollandalı pilot her ne kadar takımda kalacağını söylese de, takımı bugünlere getiren güçlü isimlerin korunması gerektiğini vurgulamıştı.
Verstappen'in özellikle Helmut Marko'nun ayrılması halinde Red Bull'dan ayrılmasına izin verecek bir sözleşme maddesine sahip olduğu biliniyor. Ancak Newey ile alakalı böyle bir madde var mı bu konuda bilgi yok.
Newey'in ayrıldıktan sonra ne kadar süre kenarda bekleyeceği, görüşülecek maddelerin başında yer alıyor. Ferrari kadar Aston Martin de Newey'i kendi ekibine katmak istiyor.
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