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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Akıl oyunları şampiyonluk savaşında beni rahatsız etmeyecek"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Lewis Hamilton'la olan mücadelesinde akıl oyunlarının kendisini "rahatsız edemeyeceğini" söylerken, şampiyonluk savaşında aralarındaki saygının korunacağından emin görünüyor.

Verstappen: "Akıl oyunları şampiyonluk savaşında beni rahatsız etmeyecek"

Verstappen Monako Grand Prix'sini kazandı ve Lewis Hamilton'ın dört puan önüne geçerek kariyerinde ilk kez Formula 1 pilotlar şampiyonasında ilk sıraya yükseldi.

Aslında yarış hafta sonundan önce ve sonra Hamilton ile arasındaki rekabetle ilgili bazı sorular vardı. Hamilton, Verstappen'in "kanıtlayacak çok şeyi olduğunu" söylemişti ve Verstappen de böyle bir ihtiyacı olmadığını belirtmişti.

Hatta Hollandalı pilot kazandığı yarıştan sonra verdiği demeçte, "Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir" diyerek Hamilton'ın sözlerine atıfta bulunmuştu.

Daha sonra Hamilton, akıl oyunlarını "çocukça" bulduğunu ve Verstappen ile pist dışında herhangi bir rekabet içerisine girmek niyetinde olmadığını söylemişti.

İkili, bu yıl şimdiye kadarki beş yarışın dördünde tekerlek tekerleğe mücadele ettiler ve genel anlamda bu dört yarışta da herhangi bir olay yaşanmadı.

Bu hafta sonu yapılacak Bakü yarışı öncesinde Verstappen, akıl oyunlarına karı hazırlıklı olduğunu ve kendisine baskı yapılması halinde bundan rahatsız olmayacağını söyledi. 

Ancak Hamilton'la böyle bir rekabet içerisine gireceklerini sanmıyor.

Verstappen, "Doğruyu söylemek gerekirse eğer akıl oyunları olmaya başlarsa, bundan rahatsız olmam."

"Bence Lewis yarıştan sonra bu tarz şeyler yapmak istemediğini söyledi. Bu yüzden sadece pist üstünde yapmamız gereken şeye odaklanmalıyız ki bence öyle de yapıyoruz ve bu da en iyisi."

“Bazen bir yarıştan sonra veya bir yarıştan önce burada [basın toplantısında] söylenen şeyler, biraz fazla duygusal şekilde söylenmiş olabiliyor. Ayrıca bazen verilen cevaplar, sorunu nasıl sorduğunuza da bağlı oluyor."

"Yani sorun yok. Bence Lewis ve ben birbirimize gerçekten saygı duyuyoruz ve bana göre bu, çok önemli." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, Mercedes'in Red Bull ile aynı tempoyu göstermekte zorlandığı Monako GP'yi yedinci sırada tamamladı ve 14 puanlık avantajını kaybettiği gibi, dört puan da geriye düştü.

Ancak Verstappen, Mercedes'in normal pistlerde avantajlı olduğu için şampiyona liderliğini pek önemsemedi.

Verstappen, "Normal pistlerde Mercedes'in hâlâ önümüzde olduğunu düşünüyorum."

“Fakat bana göre bu sezon, diğer sezonlara kıyasla kendi açımızdan kesinlikle harika bir başlangıç yaptık."

“Sadece bu şekilde devam etmeliyiz, gelişmeye devam etmeliyiz. Aracı daha iyi hale getirebilmek için araca sürekli yeni parçalar getirmeliyiz. O zaman bence çok iyi bir şansımız olacak."

“Fakat şimdiye kadar olanlar ve tabii ki şampiyona lideri olmak bizim için çok olumlu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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